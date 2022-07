Caso sospetto di febbre Dengue a Brescia, scatta bonifica della zona: i consigli dell'Ats su come comportarsi

Un caso sospetto di febbre Dengue è stato segnalato a Brescia, con l’Ats locale che ha dato il via alla bonifica della zona con una disinfestazione mirata per cercare di arginare qualsiasi rischio. Al momento, fanno sapere le autorità sanitarie, si tratta solo di un sospetto, quindi non c’è alcun tipo di allarme in città.

Caso sospetto di Dengue a Brescia

Il Comune di Brescia ha fatto sapere che la zona interessata è quella di via Cipro. Nella zona “è stata avviata in via preventiva la disinfestazione – sia con adulticidi sia con larvicidi- nel raggio di 200 metri dall’abitazione del caso sospetto, per ridurre drasticamente e rapidamente la densità dell’insetto vettore qualora presente”.

I cittadini residenti dell’area – si legge nella nota del Comune – riceveranno una specifica comunicazione che contiene le indicazioni sui comportamenti da tenere.

Cos’è la febbre Dengue

La febbre Dengue è un particolare tipo di influenza che viene trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che, a loro volta, hanno punto una persona infetta. Nelle ultime settimane il virus è balzato agli onori della cronaca per il boom di casi registrati a Singapore (vi avevamo già parlato qui dei casi in Asia).

Il virus, nello specifico, viene trasmesso da un particolare tipo di zanzare, l’Aedes albopictus, che ha nei paesi asiatici il suo habitat naturale e che in Europa, invece, non è arrivata. La dengue è nota da oltre due secoli, presente in particolare durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medio Oriente, America latina e centrale, Australia e Pacifico.

Come riferito dall’Istituto Superiore di Sanità, la dengue è causata da quattro virus molto simili tra di loro: Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4.

Sintomi e diagnosi

Non esiste il contagio diretto tra esseri umani, ma la febbre Dengue fa comunque preoccupare (qui il parere degli esperti sul perché non sottovalutare il virus). Di norma i sintomi sono febbre alta, mal di testa acuti, dolori agli occhi, dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle.

Di solito il virus circola nel sangue della persona infetta dai 2 ai 7 giorni.