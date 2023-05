Caldo record e temperature killer in Vietnam, situazione preoccupante: registrati oltre 44 gradi

Caldo record in Vietnam, dove con una temperatura di 44,1 gradi centigradi è stato infranto il precedente primato di 43,4 gradi registrato ad aprile 2019 nel distretto di Huong Khe. Esperti e autorità si dicono molto preoccupati dalla situazione climatica e consigliano ai cittadini di restare in casa.

Temperature mai così calde

La misurazione record è stata rilevata in una stazione meteorologica nella provincia vietnamita centro-settentrionale di Thanh Hoa, dove si è raggiunta la temperatura di 44,1 gradi centigradi, la più alta mai registrata nel Paese asiatico.

Il precedente massimo del Paese era di 43,4 gradi, registrato il 20 aprile 2019 nel distretto di Huong Khe, nella provincia centrale di Ha Tinh.

Una situazione che però non colpisce solo il Vietnam: nell’ultimo mese difatti gran parte dell’Asia meridionale ha registrato temperature da record. Nel Laos la colonnina di mercurio ha raggiunto i 43,5 gradi.

La preoccupazione di autorità ed esperti

Una situazione allarmante, che ha allertato le autorità locali e la comunità scientifica. Il prof. Nguyen Ngoc Huy, esperto di scienze climatiche, ha definito questo record “preoccupante nel contesto del cambiamento climatico e del riscaldamento globale”.

“Penso che questo record verrà battuto molte volte. Conferma che i modelli climatici estremi si rivelano accurati” ha aggiunto l’esperto, sottolineando come il riscaldamento globale possa aggravare drasticamente alcune condizioni meteorologiche già considerate estreme.

Una possibilità confermata anche in un recente rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, secondo il quale “ogni incremento del riscaldamento globale intensificherà tali rischi”.

I rischi legato al calore in tutto il sud-est asiatico

Il Vietnam è comunque solo l’ultimo dei Paesi del sud-est asiatico a venir investito da questa ondata di caldo eccezionale, con le persone chiuse in case e le città che chiedono sostegno al governo per poter gestire risorse idriche e per permettere ai cittadini di non lavorare sotto il sole delle ore più calde.

Tutto il mese di aprile è stato però particolarmente caldo per l’intera area geografica. In Thailandia, nella provincia occidentale di Tak, sono stati registrati 44,6 gradi, mentre in Birmania il termometro è arrivato a 43,8°C.

Anche il Bangladesh ha registrato un nuovo record, con le temperature nella capitale Dhaka mai così alte dal 1960. In India invece, gli esperti hanno riferito che in alcune parti del Paese il calore ha raggiunto vette di tre o quattro gradi sopra il normale.