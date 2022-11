Ascolti tv, dati Auditel di domenica 27 novembre: Luis Enrique in Qatar straccia Le Iene e Che tempo che fa

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Mondiale in Qatar trascina ancora la Rai, che stando ai dati Auditel conferma il successo della manifestazione, in termini di share, anche domenica 27 novembre. A guardare il big match tra Spagna e Germania sono stati oltre 7,6 milioni di spettatori. In tanti hanno tifato per Luis Enrique, il ct iberico chiamato sul campo nel giorno in cui la figlia, prematuramente scomparsa, avrebbe compiuto 13 anni. Il 34,7% ha permesso di stracciare Mediaset, che schierava ‘Dopo il matrimonio’ (Canale 5, 1,9 milioni di spettatori e 10,4% di share) e soprattutto ‘Le Iene‘ (Italia 1, 1,6 milioni di spettatori e 8,4%). Rai 1 ha avuto la meglio anche su Rai 3 e sull’iconico ‘Che tempo che fa‘ (2,4 milioni di spettatori e 11,3%). Ecco tutti i dati.

La prima serata del 27 novembre: Luis Enrique commuove l’Italia

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Spagna-Germania : 7.634.000 spettatori (34,7%);

: 7.634.000 spettatori (34,7%); Rai 3, Che tempo che fa : 2.454.000 spettatori (11,3%);

: 2.454.000 spettatori (11,3%); Rai 3, Che tempo che fa – Il tavolo : 1.793.000 spettatori (12,5%);

: 1.793.000 spettatori (12,5%); Canale 5, Dopo il matrimonio : 1.778.000 spettatori (9,6%);

: 1.778.000 spettatori (9,6%); Italia 1, Le Iene presentano: Inside : 1.614.000 spettatori (8,4%);

: 1.614.000 spettatori (8,4%); La7, Non è l’Arena : 780.000 spettatori (7% – presentazione a 835.000 e 3,9%);

: 780.000 spettatori (7% – presentazione a 835.000 e 3,9%); Rete 4, Zona Bianca : 635.000 spettatori (4,5%);

: 635.000 spettatori (4,5%); Nove, Aldo, Giovanni e Giacomo – Potevo rimanere offeso : 407.000 spettatori (2,2%);

: 407.000 spettatori (2,2%); Tv8, Every breath you take: 158.000 spettatori (0,9%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Caduta libera – Weekend : 3.613.000 spettatori (20,2%);

: 3.613.000 spettatori (20,2%); Rai 3, Tg Regione : 3.360.000 spettatori (17,9%);

: 3.360.000 spettatori (17,9%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la Sfida : 2.763.000 spettatori (16,9%);

: 2.763.000 spettatori (16,9%); Rai 2, Le indagini di Hailey Dean (2° episodio) : 837.000 spettatori (4,4%);

: 837.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Le indagini di Hailey Dean (1° episodio) : 633.000 spettatori (4,1%);

: 633.000 spettatori (4,1%); Rete 4, Tempesta d’Amore : 686.000 spettatori (3,2%);

: 686.000 spettatori (3,2%); Italia 1, CSI : 566.000 spettatori (2,9%)

: 566.000 spettatori (2,9%) La7, Tutte le donne della mia vita : 272.000 spettatori (1,6%);

: 272.000 spettatori (1,6%); Tv8, 4 Hotel : 372.000 spettatori (2%);

: 372.000 spettatori (2%); Nove, Pallacanestro: 87.000 spettatori (0,5%).

Fonte foto: ANSA Luis Enrique, ct della Spagna, dopo la partita contro la Germania a Qatar 2022

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Paperissima Sprint : 2.997.000 spettatori (13,6%);

: 2.997.000 spettatori (13,6%); Rete 4, Controcorrente : 836.000 spettatori (3,8%; presentazione a 716.000 spettatori e 3,3% di share);

: 836.000 spettatori (3,8%; presentazione a 716.000 spettatori e 3,3% di share); La7, In Onda : 746.000 spettatori (3,4%);

: 746.000 spettatori (3,4%); Tv8, 4 Ristoranti : 440.000 spettatori (2%);

: 440.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy: 279.000 spettatori (1,3%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.