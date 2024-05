Amadeus da Fiorello e Jovanotti per l'ultima apparizione in Rai prima di passare a Nove: "Questi te li sogni"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Una mattina ricca di nostalgia quella andata in onda nella prima mattina di venerdì 10 maggio. Per Rosario Fiorello si tratta dell’ultima stagione di Viva Rai 2! e, per l’occasione, lo showman ha voluto al suo fianco due cari amici e colleghi. Attorniati da un affezionato pubblico di oltre mille persone, c’erano Jovanotti e, soprattutto, c’era Amadeus. Il duo degli “amarello” si riunisce per l’ultima volta prima del definitivo passaggio di Ama sul canale Nove di Discovery.

Notizia in aggiornamento