Aereo precipita sull'autostrada a Nashville negli Usa, incendio durante l'atterraggio di emergenza: 5 morti

Cinque persone sono morte quando un piccolo aereo privato si è schiantato contro una banchina dell’autostrada a Nashville, nello stato americano del Tennessee. Durante l’atterraggio di emergenza è scoppiato un incendio.

Cosa è successo a Nashville

Stando a quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Polizia di Metro Nashville, Don Aaron, e riportato dalla ‘Cnn’, il pilota ha segnalato un guasto al motore e all’impianto elettrico attorno alle ore 19,40 di lunedì 4 marzo e l’aereo era stato autorizzato a un atterraggio di emergenza all’aeroporto John C. Tune.

Il pilota ha poi fatto sapere alla torre di controllo che l’aereo non sarebbe riuscito a raggiungere la pista d’atterraggio. Il portavoce dei Vigili del Fuoco di Nashville, Kendra Loney, ha comunicato che il velivolo ha preso fuoco al momento dell’impatto con la bancina dell’Interstate-40. “L’impatto è stato catastrofico e non ha lasciato alcun sopravvissuto”, ha detto Loney.

L’incidente aereo è avvenuto a Nasvhille. nello stato americano del Tennessee.

Il racconto dei testimoni dell’incidente aereo a Nashville

Il portavoce della Polizia Don Aaron ha raccontato che i testimoni dell’incidente hanno riferito che l’aereo sembrava essere “evidentemente in pericolo mentre stava attraversando l’autostrada. “Siamo fortunati che l’aereo non abbia colpito alcun edificio mentre precipitava”, ha poi aggiunto.

Un video registrato da un testimone ha mostrato l’aereo avvolto dalle fiamme e dal fumo. Le immagini condivise dalla Polizia hanno catturato il telaio devastato dell’aereo, circondato dai primi soccorritori su una strada erbosa.

Il National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Administration hanno avviato un’indagine sulle cause dell’incidente. La polizia deve ancora identificare pubblicamente le vittime dell’incidente aereo avvenuto a Nashville nel pomeriggio di lunedì 4 marzo.

Autostrada chiusa dopo lo schianto dell’aereo

L’incidente aereo ha provocato la chiusura momentanea della Interstate-40 Est al miglio 202, come riferito dalla portavoce della regione 3 del Dipartimento dei trasporti del Tennessee, Rebekah Hammonds.

Le telecamere del traffico in tempo reale hanno mostrato un massiccio intervento di veicoli di emergenza che hanno bloccato tutte le corsie di viaggio in direzione est vicino al luogo dell’incidente. Le immagini hanno mostrato anche le auto bloccate nel traffico in direzione del tratto di I-40 Est chiuso.