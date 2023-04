Achille Costacurta denunciato dopo il pugno a un vigile a Milano: chi è il figlio di Billy e Martina Colombari

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Alessandro Costacurta e di Martina Colombari, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già concorrente della trasmissione “Pechino Express” con la madre, avrebbe sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a Milano.

Cos’è successo

L’episodio è riportato dal quotidiano Il Giorno e risale alle 23 di martedì 18 aprile e sarebbe accaduto in via Savona. Achille Costacurta sarebbe salito su un taxi, a Milano, durante il Fuori Salone, e avrebbe iniziare a dare in escandescenza.

Il conducente, a quel punto, si sarebbe rivolto ai vigili urbani, lamentandosi del comportamento fuori controllo del giovane cliente, figlio dell’ex giocatore del Milan.

La dinamica

Il tassista, scrive Il Giorno, ha raccontato ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso.

I vigili urbani avrebbero così tentato di aprire la portiera del taxi ma il giovane si sarebbe rifiutato di collaborare e avrebbe risposto colpendo con un pugno in faccia uno degli agenti intervenuti per calmarlo.

La prognosi, secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, sarebbe di 7 giorni.

Fonte foto: IPA Achille Costacurta, 18 anni, figlio dell’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, e di Martina Colombari

Indagato per resistenza a pubblico ufficiale

Il ragazzo è stato successivamente immobilizzato e portato nella sede del Radiomobile di via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale.

Il ragazzo è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Achille Costacurta è nato il 2 ottobre 2004, ha 18 anni, ed è l’unico figlio dell’ex difensore del Milan e della celebre conduttrice televisiva, Martina Colombari.

È noto anche per la sua partecipazione al programma televisivo Pechino Express. Ha partecipato in coppia con la madre, Martina Colombari. “Era da tre anni che chiedevo a mamma di partecipare”, ha spiegato il diciottenne.

“Dopo il parto, è stata l’esperienza più dura della mia vita – ha raccontato Colombari al Corriere della Sera –. E guarda caso hanno sempre a che fare con Achille. Mi ha tirato dentro, ma adesso devo dirgli grazie perché ripartirei domani”.

Nel maggio 2021 Achille Costacurta ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha parlato di una presunta aggressione subita da alcuni poliziotti. L’allora 16enne ha mostrato le immagini di alcune escoriazioni sulle braccia e macchie di sangue su quella che sembrerebbe essere una maglietta.