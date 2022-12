All'Università Sapienza l'albero di Natale si illumina con il sole

Sostenibilità ambientale ed energetica: sono questi i principi del Natale alla Sapienza, Università di Roma. Quest’anno infatti le luci LED dell’albero sono alimentate utilizzando l’energia solare. Un progetto realizzato con la collaborazione di Bluetti, azienda esperta in dispositivi di accumulo.

L’albero di Natale illuminato a energia solare

Fonte foto: Bluetti

Come funziona l’albero di Natale che si illumina in modo green? L’energia solare durante il giorno viene immagazzinata tramite i pannelli e viene rilasciata di notte, sfruttando dei generatori di corrente.

“La presenza dell’abete illuminato nella Città universitaria – ha spiegato Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza – rappresenta da sempre un momento di condivisione con la nostra Comunità prima delle festività natalizie. La scelta fatta quest’anno, che tiene conto dell’attuale crisi energetica, si pone in continuità con le azioni che l’Ateneo sta mettendo in campo nel corso di questi anni a favore della sostenibilità ambientale, economica ed energetica”.

“In un momento storico particolarmente complesso per via della crisi climatica e della crisi geopolitica, siamo orgogliosi di offrire il nostro contributo per lanciare un messaggio di consapevolezza e rispetto: un Natale all’insegna della sostenibilità ambientale ed energetica è possibile grazie alle energie rinnovabili. Il nostro obiettivo è rendere queste tecnologie alla portata di tutti, con prodotti sempre più performanti ed efficienti”, ha aggiunto Florian Kerdelhué, direttore marketing per l’Europa di Bluetti.

Quanto consumano le luci di Natale

L’albero di Natale green scelto dalla Sapienza di Roma arriva in un periodo storico in cui illuminare le case con le tradizionali luci comporta costi sempre più elevati per le famiglie. Ovviamente non esiste un’unica regola che vale per tutti gli alberi di Natale ma, in media, una fila di addobbi con 500 luci led può arrivare a consumare circa 1,5 kilowattora se viene lasciata accesa per 10 ore. Le luci led, dunque, possono arrivare in media ad assorbire fra i tre e gli undici watt orari.

Le luci dell’albero di Natale: una tradizione lontana

Nonostante i consumi, d’altronde, rinunciare alle luci di Natale è impossibile. L’abete rappresenta d’altronde un simbolo indiscusso delle feste e una delle tradizioni natalizie maggiormente diffuse al mondo. Decorato con luci, ghirlande e palline, è il simbolo del luogo in cui si custodiscono (e scartano) i regali e si scattano le foto ricordo.

Le sue origini sono legate alla cultura celtica. Secondo i druidi – i celebri sacerdoti Celti – l’abete era un simbolo di lunga vita, poiché anche d’inverno restava verde. Con l’arrivo della stagione fredda dunque questi alberi venivano tagliati e decorati con campane, statuine votive, nastri e fiaccole per attirare gli spiriti benigni.

Con l’avvento del Cristianesimo l’albero di Natale è diventato un elemento chiave grazie a una scena dell’Eden. Posto proprio al centro del famoso giardino dell’Eden infatti, nella notte della nascita di Gesù, l’albero di Natale diviene il punto in cui l’umanità si riunisce per chiedere perdono dei peccati.

Una curiosità? Pochi sanno che l’inventore dell’albero di Natale coperto di luci – così come lo conosciamo oggi – è Edward H. Johnson. Socio di Thomas Edison, lo studioso americano fu il primo, nel 1885, a usare le luci elettriche per decorare l’abete della sua abitazione.

