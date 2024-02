Trattori a Sanremo, Alessandra Oldoni potrebbe salire sul palco con Amadeus: ma c'è tensione con la Rai

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alla fine i trattori sono arrivati a Sanremo. I sette trattoristi partiti mercoledì sera da Melegnano sono arrivati a Bussana, una frazione della “Città dei Fiori”. Dopo l’invito di Amadeus, la rappresentante bergamasca di Riscatto Agricolo Alessandra Oldani potrebbe salire sul palco del Teatro Ariston per accendere i riflettori sulla protesta degli agricoltori.

Trattori a Sanremo: la situazione

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, nella mattinata di giovedì i trattoristi partiti da Melegnano, dopo aver percorso 240 chilometri, sono fermi vicini al mercato dei fiori.

La protesta degli agricoltori al Festival di Sanremo 2024

La presenza degli agricoltori sul palco del Teatro Ariston a Sanremo è ancora un’incognita, tra annunci, conferme e smentite.

“Se vengono i trattori a Sanremo, li farò salire sul palco”, ha detto in conferenza stampa Amadeus.

Dopo che il movimento Riscatto Agricolo ha annunciato di aver accettato l’invito del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 Amadeus a salire sul palco del Teatro Ariston per esporre le ragioni della protesta agricola, la Rai La Rai ha smentito “categoricamente di aver avuto qualsiasi tipo di contatto con gli agricoltori”.

Intanto, però, i trattoristi sono arrivati a Sanremo. Nella mattinata di giovedì 8 febbraio, Filippo Goglio, uno dei leader del movimento Riscatto Agricolo, ha dichiarato a ‘LaPresse’: “Non abbiamo trovato l’accordo con la Rai, ma ora non possono ritirare l’invito, non farebbero una bella figura”.

Chi è Alessandra Oldani, attesa sul palco a Sanremo 2024

Sul palco del Teatro Ariston potrebbe salire Alessandra Oldani, rappresentante bergamasca di Riscatto Agricolo.

Al ‘Corriere della Sera’ ha detto: “Mi tremeranno le gambe. Non voglio personalizzare perché conta il movimento, ma proprio perché la causa è importante bisogna spiegarla bene a più gente possibile”.

Poi ha anticipato i temi che ha intenzione di affrontare all’Ariston: “Non leggerò il foglietto, andrò a braccio. Uno: bisogna tutelare il nostro patrimonio agroalimentare. Due: in nome di quella parola ormai abusata che è la sostenibilità vorrebbero farci tenere il 4% dei terreni incolti ma in realtà c’è una grande carenza di prodotti, tanto che dobbiamo importarli e siamo in balìa del mercato. Tre: i costi di produzione sono troppo alti. Vogliamo far capire le motivazioni alla base dei prezzi che il consumatore paga, con la grande distribuzione che ha la fetta più grossa del guadagno”.