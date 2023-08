Sindaco di Monopoli Angelo Annese indagato: corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta, di che partito è

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Terremoto al Comune di Monopoli, in provincia di Bari, dove il sindaco Angelo Annese e altre tre persone sono state indagate, a vario titolo, per corruzione, abuso d’ufficio e turbativa d’asta. Annese è stato riconfermato a maggio alla guida di Monopoli con oltre il 70% delle preferenze con una coalizione sostenuta, fra gli altri, da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Indagato il sindaco di Monopoli Angelo Annese

L’agenzia Ansa riporta il nome di un altro politico che risulterebbero indagato: si tratta del consigliere comunale di opposizione Pietro Brescia, finito nell’inchiesta per la sua attività di presidente dell’associazione Quadrosfera.

Sotto indagine anche un imprenditore e un professionista.

Fonte foto: IPA Il sindaco di Monopoli Angelo Annese durante un recente incontro pubblico.

La Procura indaga sull’affidamento di gare e servizi

L’indagine riguarda presunti illeciti nell’affidamento di gare e servizi.

L’inchiesta, nello specifico, verte sulla gestione dell’evento ‘Aprite le Finestre’ di agosto 2022.

In quell’occasione avvenne l’esposizione delle opere dell’artista locale Nino Brescia, a cura della associazione Quadrosfera.

L’iniziativa ricevette un modesto contributo da parte del Comune e l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

I pm indagano poi sull’acquisizione al patrimonio comunale dell’edificio dell’ex scuola delle Ancelle del Santuario, acquistata per circa 600mila euro.

La Finanza ipotizza che il prezzo di acquisto possa essere superiore a quello di mercato.

Il consigliere Pietro Brescia rende noto di avere ricevuto “una informazione di garanzia dalla Guardia di Finanza il 31 luglio con riferimento alla concessione a titolo gratuito dell’uso del Fossato“.

L’associazione Quadrosfera, di cui Brescia è il presidente, “aveva presentato in maniera legittima una istanza per poterlo adibire ad un evento di arte e cultura e favorire in maniera del tutto gratuita la conoscenza di questo sito storico stupendo a Monopolitani e turisti”, fa sapere il consigliere.

Il sindaco Angelo Annese si dice sereno

“Sono assolutamente sereno e del tutto convinto che le indagini verificheranno l’assenza di qualsiasi illecito e la mia estraneità a qualsiasi ipotesi di reato“, afferma il sindaco di Monopoli Angelo Annese.

“Intendo, peraltro, tutelare sino in fondo la mia onorabilità e il ruolo istituzionale che svolgo su mandato dei cittadini e pertanto ho nominato un difensore allo scopo di esercitare tutti i miei diritti e contribuire all’accertamento della verità”, ha aggiunto Annese.

Il sindaco e il consigliere Brescia hanno comunicato a maggioranza e opposizione quanto notificato loro prima che la notizia divenisse di dominio pubblico.