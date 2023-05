Ritrovato senza vita lo studente 21enne scomparso a Policoro: Mattia Laviola era scomparso da diverse ore

Il 21enne era scomparso giovedì 18 maggio da Policoro, nei pressi di un’oasi del Wwf. Nel parcheggio era stata rintracciata la sua auto, dopo ore di incessanti ricerche è stato ritrovato senza vita in una zona poco distante.

La scomparsa di Mattia Laviola

Non si avevano più sue notizie dalla mattina di giovedì 18 maggio, e nel giro di poco tempo sono scattate le ricerche di Mattia Laviola, studente universitario lucano di 21 anni.

A dare l’allarme sono stati i genitori, dopo che il giovane non era rientrato per pranzo. Dopo poco è stata ritrovata l’automobile del ragazzo, abbandonata nel parcheggio dell’Oasi Faunistica WWF “Bosco Pantano” di Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale si trova l’Oasi Faunistica WWF “Bosco Pantano” di Policoro, dov’è stato ritrovato il corpo senza vita di Mattia Laviola

Da lì, grazie anche alla localizzazione delle celle telefoniche dello smartphone del 21enne, le squadre specializzate dei vigili del fuoco del distaccamento di Policoro hanno iniziato a scandagliare la zona, vasta circa 400 ettari.

La ricerca del giovane scomparso

A dar manforte durante le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco sono arrivati anche Polizia di Stato, Polizia locale e uomini della Protezione Civile, con l’aiuto di numerosi volontari, tra i quali anche il padre del ragazzo.

In serata il giovane è rientrato nel Piano della prefettura di Matera per la ricerca delle persone scomparse. Il territorio è stato scandagliato anche con l’ausilio di un drone, nella speranza di avvistare il ragazzo dall’alto.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nella serata di venerdì 19 maggio ha voluto mandare i ringraziamenti “ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia di Stato, alla Protezione Civile, al Sindaco e agli amministratori di Policoro, ai volontari” e a tutte le persone impegnate nelle ricerche, speranzose di ritrovare Mattia sano e salvo.

Il ritrovamento di Mattia

Poche ore dopo il messaggio del sindaco però, il corpo senza vita di Mattia è stato rinvenuto in una zona limitrofa il parcheggio dell’oasi del WWF, dove il ragazzo aveva lasciato la propria vettura aperta, con le chiavi inserite.

Una notizia confermata anche dal presidente Bardi, che sui propri canali social ha espresso “la vicinanza di tutti i lucani alla famiglia di Mattia e alla comunità di Policoro per questa tragedia che ha colpito le nostre coscienze. Un dolore che lascia senza parole”.

Bisognerà ora capire cos’abbia portato alla morte del 21enne. Le indagini sono in corso, e tra le varie ipotesi non si può ancora escludere quella del gesto volontario.