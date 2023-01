Meteo, le previsioni del weekend dell'Epifania: in arrivo un "importante cambiamento" in Italia

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il weekend che si apre con la celebrazione dell’Epifania sarà all’insegna di nubi, piogge e rovesci in Italia. Di seguito, ecco le previsioni per il fine settimana, da Nord a Sud.

Dal weekend “importante cambiamento” in Italia

Come è stato reso noto dagli esperti di ‘3BMete0’, a partire dal weekend dell’Epifania 2023 è atteso un “importante cambiamento” in Italia, con piogge anche forti, temporali e neve in arrivo.

Un’intensa perturbazione sta per raggiungere l’Italia dopo diverse settimane di alta pressione. Si tratta della prima vera perturbazione della stagione invernale, capace di riportare anche la neve in montagna.

La "prima vera perturbazione della stagione invernale" riporterà nel weekend la neve in montagna, a partire dalle Alpi confinali lombarde nella giornata di sabato 7 gennaio 2023.

Le previsioni meteo per sabato 7 gennaio 2023

Sabato 7 gennaio sarà caratterizzato da una prima parte della giornata con molte nubi un po’ ovunque, specie al Nord e sulle regioni tirreniche centrali. Prime piogge sulla Liguria. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento sulla Liguria, in Toscana e nella Val Padana occidentale, con piovaschi sparsi in intensificazione la sera, quando sono attese anche le prime deboli nevicate sulle Alpi confinali lombarde.

Tempo asciutto e qualche schiarita in più, invece, su Appennino Centro-meridionale, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le temperature saranno oltre la media.

Le previsioni meteo per domenica 8 gennaio 2023

Nella giornata di domenica 8 gennaio 2023 sono attesi piogge e rovesci su tutto il Nord Italia e sulla Toscana, con episodi a carattere temporalesco tra il Levante ligure e la Versilia. Entro la sera sono previste precipitazioni che coinvolgeranno anche la Sardegna, il Lazio, l’Umbria e l’Abruzzo interno. Maggiori schiarite al Sud Italia e sul versante medio-basso Adriatico. Sulle Alpi sono attese nevicate oltre i 1000-1200 metri, mentre sull’Appennino centro-settentrionale le nevicate sono previste sopra i 1500-1600 metri.

Le temperature massime saranno in calo al Nord Italia, stazionarie altrove e in rialzo sul versante Adriatico con picchi compresi tra i 16 e i 18 gradi tra le Marche e la Puglia. Si attende una ventilazione da Sud-Sud ovest in netto rinforzo, con raffiche di vento fino a 60-80 km/h la sera su mar Ligure, alto Tirreno e crinali appenninici.