Evacuati diversi aeroporti in Francia per allarme bomba: il Paese sprofonda nella paura del terrorismo

Nuovo allarme bomba in diversi aeroporti della Francia tra cui Tolosa, Lione, Lille, Nantes, Nizza, Beauvais (vicino a Parigi) e Strasburgo: le autorità hanno disposto l’evacuazione degli scali.

Cosa sta succedendo in Francia

Un allarme bomba ha fatto scattare l’evacuazione di diversi aeroporti in Francia: stando a quanto riportato dal network francese ‘BfmTV’, l’allarme sarebbe scattato nelle prime ore del mattino di mercoledì 18 ottobre e avrebbe interessato gli aeroporti di Lilla, Nizza, Bron (Lione), Nantes, Tolosa e Beauvais. Alla luce della minaccia ricevuta, le autorità hanno disposto l’evacuazione degli scali interessati dall’allarme bomba e l’interruzione dei decolli.

Sempre secondo ‘BfmTv’, anche l’aeroporto di Strasburgo-Entzheim ha ricevuto, a mezzogiorno, un’e-mail minacciosa che menzionava la minaccia di una bomba. Da 200 a 300 passeggeri sono stati interessati dall’evacuazione, ma il personale è poi potuto rientrare nell’edificio.

Fonte foto: iStock - Tra gli aeroporti francesi interessati dall’allarme bomba c’è anche quello di Tolosa.

All’aeroporto di Lille, l’allarme bomba è stato lanciato in seguito alla ricezione di minacce anonime via e-mail poco dopo le 10 del mattino di mercoledì. L’edificio è stato evacuato d’urgenza ma poi la situazione è rientrata.

All’aeroporto di Bron l’allarme bomba è terminato. La torre di controllo e due aerei sono stati evacuati ma le perquisizioni effettuate hanno dato esito negativo. Anche all’aeroporto di Nizza l’allarme bomba è terminato. L’allerta ha riguardato un bagaglio abbandonato al Terminal 1, che è stato neutralizzato.

Evacuata anche la Reggia di Versailles

La Reggia di Versailles, già chiusa nelle giornate di sabato e martedì, è stata nuovamente evacuata mercoledì 18 ottobre dopo un nuovo allarme bomba, stando a quanto reso noto da ‘BfmTV’. Il castello e l’intera tenuta sono interessati dall’evacuazione.

I precedenti allarmi bomba

In seguito all’intensificarsi del conflitto tra Gaza e Israele sono aumentate le minacce anche in Europa. In Francia, nei giorni scorsi, si sono ripetuti diversi allarmi bomba, che hanno causato l’evacuazione di musei e monumenti come il Louvre e la Reggia di Versailles.

L’ultimo allarme bomba prima di quello che ha riguardato gli aeroporti francesi c’era stato nella giornata di martedì 17 ottobre, proprio alla Reggia di Versailles. Fortunatamente, si era rivelato falso e, dopo i controlli del caso, il monumento è stato riaperto al pubblico già nell’arco della stessa giornata.

In Francia le misure di sicurezza sono state ulteriormente rafforzate dopo l’attacco avvenuto ad Arras, dove un professore è morto dopo essere stato accoltellato da un ex studente radicalizzato, e in seguito all’attentato di lunedì a Bruxelles, dove un uomo originario della Tunisia ha ucciso a colpi di kalashnikov due persone al grido di “Allah Akbar”.