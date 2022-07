Caldo record in Italia, in arrivo l'anticiclone Apocalisse: quanto durerà l'ondata e le città più colpite

Con molta probabilità quella che stiamo per affrontare sarà la settimana più calda dell’anno: l’ondata di temperature record in Italia è destinata a peggiorare a partire da mercoledì 20 luglio, quando molte città verranno investite dall’anticiclone africano rinominato Apocalisse.

Apocalisse in Italia: da mercoledì caldo record

Il caldo torrido in Italia non conoscerà fine almeno per un’altra settimana. Nonostante temperature già elevatissime e opprimenti per molte città italiane, il peggio deve ancora venire. Secondo quanto riportano gli esperti de IlMeteo.it, è in arrivo sulla penisola Apocalisse 4800, il più potente anticiclone africano dell’estate 2022.

Chiamato così per via delle quote eccezionali che sta toccando il cosiddetto zero termico sulla cima d’Europa (il Monte Bianco), la causa di questa anomalia è dovuta ad una configurazione nota come “blocco ad Omega”: l’area anticiclonica viene bloccata ed alimentata da due centri di bassa pressione sui fianchi ed è così “costretta” a stazionare in un’ampia zona per molto tempo.

Ondata di caldo in Italia

Dove colpirà il caldo record

L’arrivo di Apocalisse 4800 dalle nostre parti causerà un’ulteriore impennata nelle colonnine: i valori massimi potrebbero raggiungere temperature tra i 39-41° in città come Milano, Firenze, Bologna, Padova, Pavia e Ferrara. Non andrà meglio al Centro e all’interno della Sardegna, mentre secondo le previsioni Sud e Sicilia saranno risparmiati dai picchi più estremi.

A peggiorare le cose, sarà anche il caldo notturno: nelle città del Nord e in Toscana le temperature di notte potrebbero comunque toccare i 30°. Per gli esperti, potrebbero verificarsi valori eccezionalmente alti anche nelle minime, ovvero le temperature registrate nelle ore sulla carta più fresche.

Quanto durerà Apocalisse

I modelli presentati dagli esperti del meteo, fanno sapere che questa nuova ondata di calore in Italia potrebbe non essere tanto passeggera e durare a lungo, rendendola così particolarmente intensa e pericolosa specialmente per i soggetti più fragili.

L’anticiclone Apocalisse, responsabile della massa d’aria più rovente, dovrebbe durare fino all’inizio della prossima settimana, mantenendo le temperature su valori estremi. Tra mercoledì e giovedì al Nord la situazione dovrebbe leggermente attenuarsi, ma non sarà così invece al Centro-Sud e Sardegna.

Le città da bollino rosso oggi

Nel frattempo, sono molte le città italiane che devono già fare i conti con temperature da bollino rosso. Oggi, lunedì 18 luglio, è stato decretato massimo livello d’allerta a Brescia, Firenze, Perugia, Latina e Bolzano. Bollino arancione invece a Roma, Bologna, Palermo, Rieti e Genova.

Stando al report del Ministero della Salute, si salvano dall’allerta caldo Bari, Napoli e Reggio Calabria. Bollino rosso confermato per le 5 città menzionate anche per domani e mercoledì, quando inizierà “il vero caldo”.