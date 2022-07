Caldo africano, zero termico troppo alto e nuova ondata da oggi: fino a quando

È arrivata una nuova intesa ondata di caldo africano che interesserà per almeno i prossimi sette giorni tutta l’Italia e il resto d’Europa. A partire da oggi, giovedì 14 luglio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 40°C, con picchi anche superiori, e la canicola non risparmierà nemmeno le quote più elevate: l’anticiclone spinge lo zero termico ad altezze da record e sotto i 4mila metri tutto il Paese sarà investito dal caldo rovente.

Cos’è lo zero termico

Il dato dello zero termico dà una rappresentazione evidente del caldo anomalo che continuerà a imperversare in Italia in questa estate da record: non è altro infatti che la quota (espressa in metri) alla quale la temperatura dell’aria in libera atmosfera (non influenzata quindi dal terreno) passa da valori positivi a valori negativi.

In questi giorni lo zero termico supererà con facilità i 3.800-4.000 metri e potrebbe raggiungere anche i 5mila metri mettendo ancora una volta sotto sforzo i ghiacciai italiani.

Sulle nostre montagne si potranno registrare picchi di oltre 29-30° C a mille metri e di 25-27° C fino a 1500-1600 metri con picchi oltre i 4mila metri sulle Alpi Occidentali.

Le temperature in Italia

La nuova ondata di caldo africano si farà sentire già da oggi per poi intensificarsi da domenica per almeno 5 giorni: si prevede un’alta pressione decisamente forte, masse d’aria roventi e un intenso soleggiamento.

Anche il mare sarà molto caldo con valori fino a 28° C, tipici dei Caraibi, livelli che non permetteranno alle temperature di scendere durante la notte ed influisce in modo sensibile anche sul clima delle zone interne: inoltre i terreni privati dell’umidità, dopo lunghi mesi di siccità, non assorbono il calore ma anzi lo intensificano.

In questo scenario si aggiunge l’emergenza neve che interessa le nostre montagne sulle quali è ormai fusa da settimane.

Fonte foto: ANSA Il solleone a Napoli

Le temperature nel resto d’Europa

Anche in questo caso l’ondata di calore arriva dall’Algeria con la spinta di correnti calde fin verso le Isole Britanniche: sono attesi 35-37°C anche a Londra se la traiettoria della massa d’aria seguirà le previsioni.

In questi giorni intanto le massime hanno raggiunto cifre ‘algerine’ anche in Portogallo e Spagna, e si va verso i 46°C: il picco poi colpirà la Francia, anche quella settentrionale, e dal weekend potrebbe raggiungere l’Inghilterra.

Oltralpe così come in Germania si scriveranno nuovi record con temperature superiori anche di 15-20°C rispetto alla media climatica.