Treviso, 53enne ruba una bici: dovrà scontare 18 mesi di carcere, il caso

Due anni fa, nel luglio 2020, un uomo di 53 anni di Segusino, piccolo comune in provincia di Treviso, entrò in una dimora per rubare una bicicletta a bordo della quale fu sorpreso poco dopo dai carabinieri che lo misero in manette: arresto in flagranza.

Ruba una bici e finisce in carcere: la condanna

Per quel reato, avendo precedenti ed essendo pregiudicato per fatti simili, il ladro era stato condannato ad una pena detentiva di un anno e sei mesi.

L’ordine di carcerazione

Oggi l’ordine di carcerazione è stato eseguito. L’uomo di 53 anni sconterà la sua pena in una cella.