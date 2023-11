Situazione critica a Quarrata per il maltempo in Toscana: appello del sindaco, evacuazioni anche a Prato

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono ore complicate e drammatiche in Toscana, investita da una forte ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il territorio. Dopo le esondazioni dello scorso 2 novembre, che hanno provocato 7 morti in Regione, prosegue l’emergenza con piogge e venti fortissimi che mettono in allerta Quarrata, Prato, Montemurlo e Montale. E il sindaco di Quarrata lancia l’appello per evitare nuovi drammi.

Allarme a Quarrata per il torrente Stella

Notte di pioggia e vento in Toscana, con la zona di Quarrata che è stata messa in pre allerta per la possibile esondazione del torrente Stella.

Nel corso della notte, infatti, una nuova rottura ha interessato gli argini del torrente che passa nel comune del Pistoiese, con la macchina della Protezione Civile che si è subito attivata per cercare di contenere ed evitare il peggio.

La situazione sulla Stella al ponte Torto, ha riferito il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, sarebbe critica e le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno reso ancor più complicata la situazione, con i livelli dei bacini già saturi che si sono innalzati.

L’appello del sindaco di Quarrata

Romiti, sindaco di Quarrata, ha lanciato un appello sui social ai suoi concittadini: “Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada”.

Una situazione, come detto, definita critica dal primo cittadino che sui social ha esortato i quarratini: “Si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete, non mettetevi in viaggio“.

Allerta a Prato e Montemurlo

Intanto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha disposto in via precauzionale l‘evacuazione di Montale, Montemurlo e Prato, per un totale di circa 1.200 persone. In particolare, a Prato sono state evacuate 180 persone tra anziani e disabili che vivono nella fascia più a rischio.

Per i residenti di Montemurlo (Prato) il sindaco Simone Calamai ha diffuso un messaggio invitando chi vive al piano terra a lasciare la casa, firmando un’ordinanza in merito. “Dalle ore 20 di sabato sera – si legge nel testo – si rende necessario disporre che gli abitanti delle frazioni di Oste, Popolesco e Santorezzo lascino la prossima notte la propria abitazione se sono ai piani terra o in seminterrati o vadano ai piani più alti”.