McDonald's riapre in Russia, ma cambia nome e logo: così è stata condotta l'operazione restyling

Una spolverata al marchio, un’altra al nome e il gioco è fatto. McDonald’s riapre in Russia un mese dopo la chiusura a causa della guerra in Ucraina.

La catena che ha rilevato i ristoranti, Sistema Pbo, riaprirà i battenti dei primi 15 negozi, con un logo inedito e una denominazione nuova.

Russia, McDonald’s: nuovo logo, nome ancora da decidere

Il nuovo logo è stato pensato con un cerchio e due linee (una sorta di hamburger e due patatine fritte stilizzati), mentre il nome non è ancora stato annunciato. “Lo sfondo verde del logo simboleggia la qualità dei prodotti e del servizio a cui i nostri ospiti sono abituati”, ha dichiarato all’agenzia Tass un portavoce di Sistema Pbo.

Fonte foto: Twitter McDonald’s, il nuovo logo pensato da Sistema Pbo

Secondo il quotidiano Izvestia, Sistema Pbo ha presentato otto potenziali nomi per la nuova catena a Rospatent, l’agenzia governativa russa responsabile della proprietà intellettuale. Tra questi, “Tot Samyi”, che si traduce in “lo stesso” e “Svobodnaya Kassa” che significa “cassa disponibile”.

L’agenzia di stampa russa RIA Novosti, come ha riportato il The Guardian, ha aggiunto che l’app di McDonald’s in Russia è stata ribattezzata “My Burger”. L’agenzia è stata informata che si tratta di un nome temporaneo, per ottemperare all’obbligo di rimuovere il marchio McDonald’s.

La riapertura del fast food in piazza Pushkin

La riapertura dei ristoranti è attesa per domenica 12 giugno in occasione della Giornata della Russia, celebrazione per l’indipendenza del Paese. Il primo locale ad alzare le serrande sarà quello situato a Mosca, in piazza Pushkin, dove McDonald’s aprì per la prima volta in Russia nel 1990.

Negli anni novanta, quando McDonald’s fece il suo ingresso su suolo russo, l’evento fu letto a livello internazionale come un poderoso simbolo dell’apertura della vecchia economia sovietica alle aziende occidentali.

Più di mille ex ristoranti McDonald’s apriranno con la nuova catena Sistema Pbo

Ora più di mille ex ristoranti McDonald’s in Russia faranno parte di una nuova catena, appunto Sistema Pbo. In parte si è giunti a un simile scenario per via delle sanzioni inflitte dall’Occidente a Mosca.