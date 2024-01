La vicina di Liliana Resinovich contro il marito Sebastiano Visintin: "Mente", il dettaglio sulla fede

Dopo le prese di posizione di Claudio Sterpin e di Sergio, fratello di Liliana Resinovich, a pronunciarsi contro Sebastiano Visintin è anche la vicina di casa Gabriella. La donna, intervistata da ‘Mattino Cinque’, accusa il marito di Lilly di mentire.

“Voi avete visto il film ‘Balle Spaziali?'”, questo il paragone usato da Gabriella, amica di Liliana Resinovich nonché vicina di casa della coppia, dopo il recap mandato in onda con le dichiarazioni di Visintin sulla fede nuziale della moglie. Dallo studio mandano in onda le tre dichiarazioni differenti del marito di Lilly sull’anello: in una prima versione l’avrebbe preso la polizia, in una seconda se ne sarebbe impossessato il fratello e in una terza e ultima versione sarebbe finito proprio nelle mani di Gabriella dopo averlo trovato all’interno di un cassetto.

La vicina di casa sottolinea che il ritrovamento della fede nuziale da parte della polizia sarebbe stato documentato in un verbale. Ancora, Gabriella nega di averlo trovato in un cassetto: “Non ho mai trovato quella fede, piuttosto c’erano altri anelli sul comò”. Infine: “Da due anni Sebastiano racconta ‘balle spaziali'”, e coglie l’occasione mediatica per invitare il marito di Liliana Resinovich a un confronto di fronte agli inquirenti per sciogliere tutti i dubbi.