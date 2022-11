Bruxelles, uccide a coltellate un poliziotto al grido di "Allah Akbar": indaga l'antiterrorismo

Un poliziotto è stato ucciso a coltellate a Bruxelles, nel quartiere di Schaerbeek, mentre un suo collega è rimasto ferito. È quanto accaduto alle 19:15 nei pressi della Gare Du Nord, dove un uomo avrebbe aggredito i due agenti al grido di “Allah Akbar“.

Alle 19:15 nel quartiere di Schaerbeek a Bruxelles, nei pressi della Gare du Nord, un uomo armato di coltello ha aggredito due poliziotti. Un agente è rimasto ferito alla gamba, un altro all’addome e al collo. Quest’ultimo ha perso la vita.

Le indagini per ricostruire le dinamiche dell’agguato sono ancora in corso. Secondo le prime informazioni l’aggressore si sarebbe avventato contro i due poliziotti gridando “Allah Akbar”, ma come riporta ‘Ansa’ l’ufficio del procuratore distrettuale non ha smentito né confermato questo dettaglio.

Shocked at the murder of a Brussels police officer in the line of duty tonight.

The Belgian Police have worked so closely with @Europarl_EN over the years that this feels personal for us.

All our thoughts are with them, their loved ones and everyone in Belgium.

🇪🇺🇧🇪

