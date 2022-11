Aereo Emirates "dirottato" sull'Italia, intervengono due caccia militari e i servizi segreti: cos'è successo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

La partenza da Atene con direzione New York, poi il passaggio sui cieli italiani e l’intervento dell’intelligence che fa pensare ad un volo dirottato. Così un Boeing 777 della Emirates è stato raggiunto dai caccia ellenici e costretto a fare ritorno all’aeroporto di partenza.

Volo dirottato sull’Italia: cos’è successo

Il Boeing 777 è partito alle 18:20 di giovedì 10 novembre da Atene con direzione New York.

Il velivolo ha seguito la rotta stabilita, sorvolando la Calabria per poi raggiungere il cielo di Alghero, in Sardegna.

Un Boeing 777 della Emirates stava sorvolando i cieli di Alghero quando ha ricevuto l’ordine di atterrare immediatamente

Improvvisamente l’equipaggio avrebbe ricevuto l’ordine di atterrare immediatamente, ma le autorità italiane e francesi avrebbero chiuso il proprio spazio aereo.

L’aereo costretto al rientro ad Atene

Secondo le prime notizie arrivate dal quotidiano ‘Ekhatimerini’ e riportate da ‘Repubblica’, a costringere il Boeing 777 al rientro sarebbe stata un’informativa dell’intelligence che avrebbe messo in allarme l’equipaggio.

Per questo le autorità italiane e francesi avrebbero chiuso i rispettivi spazi aerei, costringendo il velivolo al rientro ad Atene.

Secondo altre fonti greche, invece, l’allarme sarebbe stato lanciato dall’equipaggio che avrebbe segnalato un sospetto a bordo o una bomba, a seconda delle testimonianze.

In ogni caso, durante il rientro all’aeroporto Eleftherios Venizelos di Atene il volo Emirates è stato scortato da due F-16 dell’aviazione militare greca e costretto a seguire il percorso sul mare anziché sulla terra.

Nessuna conseguenza per i 228 passeggeri e i 18 componenti dell’equipaggio. Una volta concluso l’atterraggio nella capitale greca le autorità hanno eseguito tutte le operazioni di emergenza.

Un secondo caso a Dubai

Per il momento le informazioni sono ancora frammentarie.

Nel frattempo sia il quotidiano ‘Ekhatimerini’ che l’emittente locale ERT fanno sapere che un secondo volo diretto da Atene a Dubai è stato fermato poco prima del decollo, anche in questo caso per la presenza di un sospetto a bordo.

I passeggeri del volo per Dubai sono stati quindi sottoposti a tutti i controlli del caso e, secondo le prime notizie, non sarebbe emerso alcun sospetto né sarebbe stata riscontrata alcuna anomalia.

Per il momento non è dato conoscere altri dettagli sul volo dirottato della Emirates in transito sull’Italia e costretto al rientro ad Atene.

Recentemente un volo diretto in Turchia da Birmingham è stato dirottato in Grecia per emergenza medica: il pilota è svenuto durante il servizio.