Bollette del gas, maxi aumento a dicembre. Quanto ha speso in più nel 2022 una famiglia italiana

Cresce la bolletta del gas per le famiglie ancora nel mercato tutelato. L’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha comunicato che per la famiglia tipo in tutela a dicembre ci sarà un aumento del 23,3% della bolletta rispetto a novembre.

Il nuovo maxi aumento della bolletta del gas a dicembre riguarda solo le utenze nel regime tutelato. Ma è probabile che ci saranno rincari anche per chi ha una fornitura nel mercato libero, dato che le tariffe in tutela costituiscono anche un importante riferimento per il mercato.

Il netto aumento di dicembre segue quello del mese di novembre, che aveva registrato un rincaro del 13,7% rispetto ad ottobre.

Arera nella nota spiega che a pesare sui rincari dell’ultimo mese dell’anno sono state le quotazioni elevate delle prime settimane di dicembre.

Il prezzo della materia prima gas a dicembre per i clienti con contratti in condizioni di tutela è di 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso. A novembre il prezzo del gas era stato di 91,2 euro.

Il rincaro riguarda le sole bollette del gas e non quelle dell’elettricità, le cui tariffe vengono calcolate su base trimestrale. Alcuni giorni fa l’Arera ha reso noto che le bollette dell’elettricità caleranno nel prossimo trimestre del 19,5%.

Quanto ha speso in più nel 2022 la famiglia italiana media

Nella nota Arera ha detto anche che nel 2022 la spesa media relativa alle forniture di gas per la famiglia tipo è stata di 1.866 euro, con un incremento del 64,8% rispetto al 2021.

“Una Caporetto! Al rincaro di novembre del 13,7% si aggiunge ora quello di dicembre. Bollette da infarto, insostenibili per troppi italiani”, ha commentato a TgCom24 Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il governo si sta dimostrando del tutto inadeguato ad affrontare questa emergenza nazionale, limitandosi a riciclare quanto fatto da Draghi nonostante la situazione sia nel frattempo profondamente peggiorata”, ha aggiunto Vignola.