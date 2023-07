A Brescia 45enne muore dopo un intervento dal dentista: era un dipendente Rai. Disposta l'autopsia

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo di 45 anni è morto dopo essersi sottoposto a un intervento odontoiatrico in un centro privato a Brescia.

L’intervento odontoiatrico

La vicenda è riportata da ‘Il Giornale di Brescia’: l’uomo, un dipendente della sede Rai di Bolzano, di 45 anni, si è sottoposto all’intervento odontoiatrico nella struttura privata vicino al centro città nella giornata di martedì 27 giugno.

Terminato l’effetto della sedazione, il quarantacinquenne ha accusato un malore.

Fonte foto: ANSA L’ingresso degli Spedali Civili di Brescia, dove l’uomo è deceduto a distanza di alcuni giorni dall’intervento odontoiatrico a cui si era sottoposto.

Il decesso

L’uomo, dopo aver accusato il malore, è stato portato agli Spedali Civili di Brescia, dove nella giornata di venerdì 30 giugno è deceduto in un letto del reparto di Rianimazione.

La decisione dei Carabinieri

Sono ore di dolore, rabbia e interrogativi per la famiglia dell’uomo deceduto. I Carabinieri hanno deciso di sequestrare la cartella clinica del quarantacinquenne, per fare completa chiarezza sulle cause della sua morte.

Maggiori dettagli

‘Rainews’ ha aggiunto ulteriori dettagli: l’intervento dentistico al quale si è sottoposto la vittima era programmato da tempo.

Del caso si sta occupando la Procura di Brescia, che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo. I carabinieri dei Nas hanno già effettuato un sopralluogo nel centro odontoiatrico privato.

Il cordoglio della Rai

La vittima è Luigi Fioretta, dipendente della Rai della sede di Bolzano. Proprio la sede Rai di Bolzano ha voluto esprimere “sentite condoglianze alla moglie Annalisa e a tutti i familiari di Luigi”.