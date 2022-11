Tanzania, aereo con 43 persone a bordo precipita nel Lago Vittoria: la situazione

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un aereo è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania. Lo ha riferito la Polizia, spiegando il volo era in viaggio verso la città nord-occidentale di Bukoba.

La situazione

Sull’aereo erano presenti 43 persone a bordo e, fino a questo momento, 26 sono state salvate dai soccorritori. Il commissario regionale Albert Chalamila ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate dall”Agi’ che 43 persone, 39 passeggeri, 2 piloti e 2 membri dell’equipaggio di cabina, erano a bordo del volo PW 494 decollato dalla capitale finanziaria, Dar es Salaam e diretto nella città lacustre nella regione di Kagera. “Mentre parliamo, siamo riusciti a salvare 26 persone, che sono state trasportate in ospedale. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e stiamo comunicando con i piloti”, ha detto.

La dinamica dell’incidente

Il comandante della polizia regionale, William Mwampaghale, ha dichiarato: “C’è stato un incidente che ha coinvolto un aereo della compagnia Precision Air che si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall’aeroporto”.

Fonte foto: iStock - Rainer Lesniewski Il Lago Vittoria in Tanzania, nella mappa.

La causa dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente aereo sarebbe stato causato dal “maltempo”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.