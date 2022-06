Nuoto, paura ai mondiali di Budapest: atleta sviene in acqua e viene salvata dalla sua allenatrice

Momenti di grande paura a Budapest, dove sono in corso di svolgimento i mondiali di nuoto. Anita Alvarez, 25enne star del nuoto sincronizzato, americana, ha avuto un malore al termine di un esercizio ed è svenuta in acqua.

A salvarla è stata solo la prontezza della sua allenatrice, l’unica che si è accorta che qualcosa non andava e si è tuffata subito in acqua. Poco dopo la nuotatrice si è ripresa, ma lo spavento è stato davvero grande.

Mondiali di nuoto, panico per un malore in acqua

La nuotatrice è rimasta per diversi secondi sott’acqua. L’allenatrice della squadra americana, Andrea Fuentes, resasi conto della gravità della situazione, si è tuffata in acqua per portare in salvo Anita Alvarez. Immediatamente l’atleta è stata soccorsa dal personale medico. Trasportata in infermeria, poco dopo è stata giudicata fuori pericolo.

Il malore alla fine dell’esercizio nel singolo libero

La nuotatrice americana aveva appena concluso la sua prova nel singolo libero quando ha accusato un malore ed è caduta a peso morto sul fondo della piscina.

Secondo le prime informazioni provenienti da Budapest, a causare il malore è stato l’enorme stress accusato dalla nuotatrice prima della gara.

La regia internazionale ha immediatamente staccato, allargando le riprese sul pubblico. Una scena che ha ricordato quanto accaduto durante gli Europei di calcio del 2021, quando il danese Eriksen ha accusato un malore in campo.

La manera de estirar el brazo para llegar antes. El gesto apurado de la cara. La vida desvanecida.

Andrea Fuentes rescatando a Anita Álvarez en una de las fotos del año realizada por Oli Scarff pic.twitter.com/WT2yKDGidQ — Carlos del Amor (@cdelamor_) June 22, 2022

La nuotatrice americana ora sta meglio

Al momento Anita Alvarez è in osservazione, ma le sue condizioni sono parse subito migliorate dopo le prime cure.

Fortunatamente la sua allenatrice Andrea Fuentes, che in carriera ha vinto quattro medaglie olimpiche, ha avuto la prontezza di tuffarsi in piscina per soccorrerla.

Fino all’intervento di Fuentes, infatti, nessuno si era accorto della gravità di quanto stava accadendo nella Szechy pool di Budapest. Per la cronaca, la gara è stata vinta dalla giapponese Inui mentre l’italiana Linda Cerruti si è piazzata al quarto posto.