Lotito, Forza Italia e il calciomercato tra Lazio e Monza: voci e smentite. L'intreccio

Da alcuni giorni il nome di Claudio Lotito aleggia nei corridoi del centrodestra: il patron della Lazio sarebbe interessato a candidarsi nelle fila di Forza Italia alle prossime Elezioni. La novità è che, secondo alcuni rumours, la “partita politica” potrebbe intrecciarsi con le vicende di calciomercato. A far chiarezza, però, ci ha pensato lo stesso Claudio Lotito.

Lotito, Forza Italia e il calciomercato: i rumours

Come si legge su ‘Il Messaggero’, alcune voci “velenose” hanno fatto riferimento all’ipotesi di uno scambio tra l’eventuale trasferimento del difensore della Lazio Francesco Acerbi al Monza (la squadra di Silvio Berlusconi) e un posto in Parlamento per Claudio Lotito. A smentire questo scenario è stato proprio il patron della Lazio.

Le dichiarazioni di Claudio Lotito

Proprio a ‘Il Messaggero’, il patron della Lazio Claudio Lotito ha dichiarato: “È tutto totalmente inventato. Qualcuno gioca per far saltare la mia eventuale candidatura. Non c’è nessuna connessione fra il calcio e la politica e, oltretutto, Galliani (amministratore delegato del Monza, n.d.r.) non vuole Acerbi e Acerbi non vuole andare a Monza”.

Il futuro di Claudio Lotito (e Francesco Acerbi)

Sono settimane che si parla di una candidatura di Claudio Lotito alle prossime Elezioni, scosse in queste ore dalla polemica sulle dimissioni di Mattarella. In un primo momento il nome del patron della Lazio era stato accostato alla Lega, che però sembrerebbe aver scartato l’idea. Con Forza Italia, Lotito aveva già tentato la sorte della candidatura nel 2018, ma in quell’occasione il seggio andò a Vincenzo Carbone, anche se il presidente biancoceleste tentò la via del ricorso. Ora, stando alle indiscrezioni politiche, Lotito ci starebbe riprovando.

In questo scenario si inserisce la trattativa per il trasferimento di Acerbi al Monza: la proposta è partita da Roma una ventina di giorni fa e, riporta ancora ‘Il Messaggero’, avrebbe fatto sollevare più di un sopracciglio dentro Forza Italia e in altri partiti.

Il giocatore vorrebbe riunirsi con Simone Inzaghi all’Inter, ma la Lazio non vorrebbe rinforzare il club nerazzurro, al quale ha chiesto 4 milioni di euro per la cessione del difensore (col Monza, invece, la trattativa era impostata sulla base di circa 3 milioni di euro).