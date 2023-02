Terremoto nelle isole Eolie, scossa di magnitudo 4.1 nella notte avvertita anche a Palermo: la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un terremoto nelle isole Eolie è stato registrato alle 2:11 di questa notte, lunedì 20 febbraio 2023, con magnitudo 4.1. Il sisma è stato avvertito anche a Palermo. L’ipocentro è stato individuato a 30 chilometri di profondità con epicentro a nord dell’isola Alicudi, nel territorio di Messina.

Terremoto nelle isole Eolie, la situazione

Come riporta l’Istituti Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), un sisma di magnitudo 4.1 è stato registrato nella notte di lunedì 20 febbraio alle 2:11 al largo delle coste settentrionali delle isole Eolie.

L’ipocentro è stato individuato a 30 chilometri di profondità con epicentro nell’isola di Alicudi, in provincia di Messina.

Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato nelle isole Eolie alle 2:11 della notte del 20 febbraio 2023

Per il momento non si registrano danni a cose né persone.

La scossa avvertita anche a Palermo

Secondo alcune testimonianze pubblicate sui social network, il terremoto al largo delle isole Eolie sarebbe stato avvertito fino a Palermo.

“Poi vogliono fare il ponte sullo Stretto!”, scrivono gli utenti spaventati. L’apprensione è una diretta conseguenza della tragedia senza fine in Turchia e Siria, dove ancora si contano i morti e i danni del disastroso sisma con un bollettino più tragico di quello di una guerra.

I terremoti nelle isole Eolie

Nel dicembre 2022 le isole Eolie sono state teatro di almeno tre eventi infausti. L’ultimo degli episodi sismici si è verificato in mare con magnitudo 3.1, scuotendo anche Stromboli.

Il giorno 4 dicembre Messina, già gravemente colpita dal maltempo, ha tremato in seguito a due scosse che avevano come epicentro le stesse isole Eolie.

Nello stesso anno altri eventi sismici hanno colpito la costa settentrionale della Sicilia: nel mese di maggio un terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro a Bagheria, ha terrorizzato buona parte della popolazione.

Due mesi prima, nel marzo 2022, un terremoto di magnitudo 3.9 ha costretto gli abitanti a riversarsi per strada.

L’ultimo terremoto significativo in Italia si è verificato a Siena con magnitudo 3.5 e 2.8, il 9 febbraio 2023. In quell’occasione era stato segnalato anche un piccolo smottamento, ma fortunatamente non si sono verificati danni a cose né persone.

Solamente il giorno prima, l’9 febbraio, un sisma di magnitudo 2.9 è stato avvertito in Piemonte tra le città di Torino e Cuneo.