Terremoto isole Eolie, nuova scossa in mare: magnitudo 3.1, trema Stromboli

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita la mattina di lunedì 5 dicembre alle ore 6.49, al largo delle isole Eolie. Secondo quanto rilevato dagli strumenti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma di magnitudo 3.1 è stato localizzato a 292 chilometri di profondità.

Già un altro terremoto aveva interessato la zona delle isole Eolie ed era stato avvertito anche a Messina nella giornata di domenica 4 dicembre, senza provocare danni a cose o persone.

Terremoto alle isole Eolie dopo l’onda anomala del 4 dicembre a Stromboli

Il nuovo evento sismico ha sollevato timori dopo che un flusso piroclastico finito in mare a Stromboli ha generato uno tsunami di un metro e mezzo, che fortunatamente non ha provocato danni, nella giornata di domenica.

L’Ingv ha approfondito la questione precisando che uno tsunami, grande o piccolo che sia, si genera da un terremoto, una frana o un’eruzione vulcanica.

Un’onda anomala di 50 cm può essere già molto pericolosa, per cui i sistemi di monitoraggio che hanno rilevato il maremoto di domenica hanno fatto scattare l’allarme osservando l’innalzamento del mare di un metro e mezzo.

Fortunatamente, lo tsunami non ha provocato gravi danni per cui l’allarme è rientrato, ma la scossa di terremoto di stamattina ha di nuovo richiamato l’attenzione.

L’onda anomala del 9 ottobre

Già il 9 ottobre un flusso piroclastico si era riversato in mare generando un piccolo tsunami, che però aveva raggiunto un’altezza di 5 centimetri: in quel caso, dunque, l’innalzamento del mare non aveva raggiunto la soglia di allarme, al contrario di quanto accaduto domenica 4 dicembre.

Fonte foto: ANSA Il flusso piroclastico sulla Sciara del fuoco del 9 ottobre