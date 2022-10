Berlusconi, Giorgia Meloni durissima dopo le parole su Putin: "Chi non è atlantista fuori dal governo"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il nuovo audio di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e su Putin ha sollevato un’ondata di polemiche nel mondo politico. In tarda serata è arrivato il commento di Giorgia Meloni, che si prepara alle consultazioni con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Senza mai nominare Berlusconi, Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio duro e netto agli alleati del centrodestra.

Berlusconi, Putin e l’Ucraina: le parole di Giorgia Meloni

Il succo del messaggio di Meloni è: chi non condivide l’atlantismo resti fuori dal governo. “Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un Governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile.

L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica“, si legge nella nota che la leader di Fratelli d’Italia ha affidato ai suoi canali social. “Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del Governo, a costo di non fare il Governo”, questa la posizione, piuttosto netta, di Giorgia Meloni.

Meloni chiara: Italia non sarà anello debole dell’Occidente

Senza mai citare Silvio Berlusconi, l’esponente di Fratelli d’Italia delinea la posizione del suo partito in politica estera dopo la bufera provocata dalle parole del leader di Forza Italia.

“L’Italia con noi al Governo non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la Nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi”, ha detto Meloni.

E ancora: “Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale Governo. La prima regola di un Governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato”.

Le parole di Berlusconi su Putin

A scatenare le polemiche è stato un audio, registrato durante un incontro tra Berlusconi e i parlamentari di Forza Italia, in cui il Cavaliere parla a ruota libera della vicenda ucraina e di Putin.

Frasi che sono arrivate dopo quelle sull’amicizia riallacciata con Putin che avevano già suscitato discussioni. Berlusconi, in sostanza, accusa Zelensky di aver provocato la reazione militare della Russia e conclude di non poter dire ciò che veramente pensa del presidente ucraino.

A diffondere l’audio è stata l’agenzia LaPresse.