Berlusconi, spunta un nuovo audio su Zelensky e Putin: come si è arrivati alla guerra secondo il Cavaliere

Emerge un nuovo file audio con le parole di Silvio Berlusconi dalla riunione tra il Cavaliere e il gruppo di senatori e deputati di Forza Italia appena eletti in Parlamento. Dopo le frasi sui rapporti riallacciati con Putin, arrivano altre dichiarazioni destinate a far discutere, questa volta sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky e le cause della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia.

Nuovo audio di Berlusconi su Zelensky e Putin

Dopo quelli di ieri, che avevano fatto il giro del mondo e scatenato aspre polemiche in Italia e in Europa, arriva un nuovo file audio ottenuto in esclusiva da LaPresse contenente altre dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina, Putin e Zelensky.

Durante il suo intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera, il Cavaliere si è lanciato in una personale ricostruzione dei motivi che hanno portato all’invasione russa dell’Ucraina, fornendo anche un giudizio poco lusinghiero nei confronti del presidente ucraino Zelensky.

Come si è arrivati alla guerra secondo Berlusconi

Nell’incontro con i suoi parlamentari Berlusconi parla della guerra in Ucraina e fornisce la sua versione su quanto accaduto, di fatto addossando la responsabilità dell’invasione russa all’Ucraina e a Zelensky.

Nel 2014, dopo l’invasione della Crimea e gli scontri tra le forze ucraine e i separatisti filorussi nel Donbass, Berlusconi ricorda che a Minsk in Bielorussia si firma un accordo tra l’Ucraina e le due autoproclamate repubbliche del Donbass.

“L’Ucraina – afferma il Cavaliere – butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono vittime tra i militari che arrivano, mi si dice, a 5-6-7mila morti. Arriva Zelensky, triplica gli attacchi“.

Secondo il leader di Forza Italia i filorussi, “disperati”, si rivolgono al presidente russo Vladimir Putin. Nel suo racconto Putin è restio a intervenire e quasi costretto dai suoi: “Lui è contrario a qualsiasi iniziativa, resiste, subisce una pressione forte da tutta la Russia. E allora si decide a inventare una operazione speciale”.

“Le truppe – continua – dovevano entrare in Ucraina, in una settimana raggiungere Kiev, deporre il governo in carica e mettere un governo già scelto dalla minoranza ucraina di persone per bene e di buon senso“.

Il giudizio su Zelensky

Berlusconi ai suoi parla anche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non esattamente in termini lusinghieri: “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me… lasciamo perdere, non posso dirlo…”.

Il fondatore di Forza Italia parla poi della situazione attuale, a suo giudizio pericolosa, per la mancanza di leader in Occidente: “Oggi, purtroppo, nel mondo occidentale, non ci sono leader, non ci sono in Europa e negli Stati Uniti d’America”.

Berlusconi telefona in diretta a Mentana

Dopo la diffusione del nuovo audio, Silvio Berlusconi ha telefonato in diretta a Diario Politico su La7, dove Enrico Mentana aveva appena fatto sentire le frasi del Cavaliere.

Berlusconi ha detto al direttore del Tg La7 che quelle parole erano state dette in una riunione di partito, non in un’occasione ufficiale, e che fanno riferimento a un discorso più generale sui rapporti tra Russia e Occidente.