Re Carlo III assente al Commonwealth Day invia un video “al meglio delle mie capacità”: come sta il sovrano

Durante le celebrazioni del Commonwealth Day Re Carlo III non era presente. Il sovrano, anche se tornato ufficialmente a lavoro dopo la diagnosi di cancro, ha preferito inviare un videomessaggio invece che presenziare. Al suo posto la Regina Camilla e il figlio William.

Re Carlo III salta il Commonwealth Day

Re Carlo III d’Inghilterra non ha presenziato alla celebrazione per il 75° anniversario del Commonwealth. A causa dei problemi di salute (gli è stato diagnosticato il cancro) ha saltato il Commonwealth Day e si è limitato a rendere noto un videomessaggio con parole di incoraggiamento.

A rappresentare la Corona sono stati la Regina Camilla e il figlio erede William. Grande assente anche Kate, che fino a dopo le festività di Pasqua resterà di riposo. Per lei è previsto un lungo periodo di convalescenza post-operatoria.

Cosa ha detto nel videomessaggio

Dopo la foto manipolata di e da Kate Middleton, Re Carlo III si mostra in video per lanciare un messaggio. Si tratta di un discorso registrato per la celebrazione del Commonwealth Day. Dice che nelle ultime settimane è stato profondamente toccato dagli auguri gentili che gli sono arrivati per la sua salute. “In cambio non posso che continuare a servirvi al meglio delle mie capacità in tutto il Commonwealth”, ha proseguito.

Ha aggiunto: “La mia fiducia nei nostri sforzi condivisi e nel potenziale delle nostre persone rimane sicura e forte come non lo è mai stata”. Conclude dicendo che non ha dubbi sul fatto che “continueremo a sostenerci a vicenda in tutto il Commonwealth mentre insieme continuiamo questo viaggio vitale”.

Come sta il sovrano

Re Carlo cerca di continuare a mostrarsi a lavoro nonostante le condizioni di salute. L’assenza nel Commonwealth Day non era quindi scontata, perché il sovrano ha deciso di tornare a lavoro immediatamente dopo la diagnosi di cancro.

A gennaio era stato ricoverato per un intervento chirurgico. Il motivo annunciato era una patologia benigna alla prostata, ma in seguito è stato diagnosticato un cancro. Carlo III non si è tirato indietro dal parlare pubblicamente della malattia e secondo le fonti ufficiali il cancro sarebbe stato preso in tempo.