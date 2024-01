Kate Middleton e l'intervento chirurgico: "Problema serio", cosa sappiamo sulla clinica in cui è ricoverata

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tutto il Regno Unito è in apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton dopo che la principessa e futura regina consorte ha subito un intervento chirurgico all’addome. Secondo quanto trapela sarebbe scongiurata l’ipotesi di un cancro per la 42enne, ma i problemi per lei sarebbero seri tanto da aver portato il principe William ad annullare tutti gli impegni internazionali per stare vicino alla moglie.

Le condizioni di Kate Middleton dopo l’intervento

Il comunicato con cui da Kensington Palace è arrivato l’annuncio del ricovero e dell’intervento subito dalla principessa del Galles ha lasciato tutti sorpresi. Perché Kate si trova ricoverata e cosa ha provocato l’operazione, programmata, all’addome? Tutti, nel Regno Unito, se lo chiedono, ma nessuno ha una risposta certa.

L’unica certezza, almeno per il momento, è che tutti gli impegni previsti da qui a Pasqua saranno rinviati, perché la principessa del Galles avrà bisogno di riposo dopo la lunga degenza alla London Clinic.

Le dimissioni, per il momento, sono previste tra 10-14 giorni. Kate Middleton, fa sapere Kensington Palace, ha chiesto riservatezza sul suo stato di salute, ma ha comunque sottolineato che l’operazione è riuscita con successo.

Per Kate “un problema serio”

Riservatezza, per il suo bene e per quello dei propri figli, ma Kate Middleton non può non far parlare di sé dopo la notizia del ricovero e dell’operazione. Subito dopo il comunicato di Kensington Palace, infatti, hanno iniziato a circolare sul web le prime ipotesi sui motivi che hanno portato all’intervento chirurgico.

Nonostante fosse programmato, infatti, i sudditi hanno mostrato tutte le loro preoccupazioni per lo stato di salute della principessa. Scongiurato lo spauracchio cancro, pare che il problema sia serio per Kate. Lo ha riferito la Bbc, che basandosi sulle tempistiche del ricovero e sullo stop prolungato fino a Pasqua, ha ipotizzato che “le condizioni sono serie“.

La principessa, tra l’altro, già in passato aveva fatto tremare il Regno Unito. In occasione delle tre gravidanze per i principi George, Charlotte e Louis, Kate era entrata in clinica prima del parto per iperemesi gravidica, una forte nausea forte di soffrono molte donne in gravidanza. Ma a parte le gravidanze, negli ultimi anni, questa è la prima volta che viene ricoverata in ospedale.

Dov’è ricoverata Kate Middleton

A ospitarla, da martedì 16 gennaio e per le prossime due settimane, è la famosa London Clinic che ha avuto pazienti eccellenti in passato. Si tratta di un ospedale privato di Marylebone, quartiere chic all’interno della città di Westminster, cuore del distretto medico con i migliori specialisti di Londra.

Come nei migliori hotel, ai pazienti vengono proposti menù diversificati ogni giorno, servizio in camera e ogni comodità, il tutto circondato da uno staff medico tra i più rinomati.

Fonte foto: IPA L’esterno della London Clinic dove è ricoverata la principessa del Galles, Kate Middleton

Tra le mani, e le cure, dei medici del centro londinese sono passati anche JF Kennedy, il dittatore cileno Augusto Pinochet, Elizabeth Taylor ,Sir Antony Eden, Cecil Parkinson e Clement Attlee.

William annulla tutti gli impegni

Ulteriori notizie sullo stato di salute di Kate Middleton saranno date da Kensington Palace nei prossimi giorni, quando ci saranno aggiornamenti significativi, ma non sono previsti bollettini medici quotidiani.

Ma intanto il fatto che William abbia annullato tutti i suoi impegni fa notizia. Il futuro erede al torno, infatti, non prenderà parte ad appuntamenti ufficiali durante tutto il periodo del ricovero della moglie né dopo le sue dimissioni dall’ospedale, per assisterla e stare accanto ai figli George, Charlotte e Louis. Il principe ha infatti deciso di rinviare tutti gli impegni internazionali in agenda.