Kate Middleton ricoverata in ospedale a Londra e operata all'addome: sotto i ferri anche Re Carlo

Kate Middleton, la principessa di Galles nonché futura regina consorte quando William salirà al trono come Re, si trova ricoverata in ospedale a Londra da martedì 16 gennaio dove è stata operata all’addome. L’intervento, del quale non si conosce la natura, è avvenuto “con successo”, ma si trattava di una operazione programmata. Così come lo sarà anche quella di Re Carlo che la prossima settimana andrà sotto i ferri per un problema di “prostata ingrossata”.

Kate Middleton ricoverata a Londra

La principessa del Galles è stata ricoverata nella scorse ore per sottoporsi a una operazione programmata all’addome. La 42enne, secondo quanto riportato da fonti della corte britannica ai media, è ricoverata alla London Clinc di Londra.

Ma della sua operazione, ovvero del perché sia stata programmata e quali siano i motivi, non trapela nulla. Infatti non è stata precisata la natura dell’intervento, anche se sia il Sun, sia il Daily Mail, sia il Daily Express si affrettano a citare fonti ufficiose stando alle quali la diagnosi di Kate non sembra avere a che fare con un tumore.

Quel che è certo è il tempo di permanenza in clinica della futura regina consorte. Fonti sottolineano che Kate dovrebbe restare ricoverata almeno per “10-15 giorni” e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali “fino a Pasqua”.

Kate Middleton chiede “riservatezza”

Da Kensington Palace, a margine dell’annuncio del ricovero della 42enne consorte dell’erede al trono William presso la prestigiosa London Clinc, è arrivata però una richiesta precisa da parte di Kate. La principessa, infatti, ha chiesto riservatezza assoluta sulle sue condizioni di salute e la corte reale britannica si riserva quindi di rendere pubbliche nel prossimo futuro solo “informazioni significative” sugli sviluppi della sua degenza.

Kate, spiega il palazzo, si è detta “grata per l’interesse che quest’annuncio è destinato a generare”, ma “spera che l’opinione pubblica comprenda il suo desiderio di assicurare la massima normalità possibile ai propri figli e desidera che le informazioni mediche personali restino private”.

Fonte foto: IPA

I media, comunque, si sono già accalcati fuori dalla struttura sanitaria presso la quale, in passato, erano stati curati e ricoverati anche il principe consorte Filippo e la principessa Margaret.

Tour dei reali in Italia rimandato?

L’operazione e la relativa degenza della principessa Kate costringe quindi i reali a rivedere i piani per il 2024. Non era stato ancora annunciato ufficialmente, ma pare che William e consorte sarebbero dovuti passare anche per l’Italia.

In primavera, infatti, doveva essere organizzato un tour dei principi del Galles, con un passaggio della coppia prima a Roma e poi a Firenze, stando ai programmi ufficiosi. Di certo l’intervento, e il relativo ritorno alla vita di ogni giorno non prima di Pasqua, hanno scombussolato i piani.

Ma se si dovesse fare, quello nel Bel Paese sarà il primo viaggio ufficiale dei principi del Galles all’estero dopo la morte di Elisabetta II.

Anche Re Carlo sotto i ferri

Ma non solo Kate passa dalle mani dei medici. Re Carlo, infatti, nei prossimi giorni sarà ricoverato in una clinica di Londra per un problema alla prostata.

Secondo quanto annunciato da Buckingham Palace, il sovrano 75enne la prossima settimana sarà ricoverato per un intervento chirurgico apparentemente molto più significativo di quello di Kate. Fonti di palazzo, infatti, hanno fatto sapere che Carlo soffrirebbe di un problema di “prostata ingrossata”.