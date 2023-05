L'impero di Carlo III: cos'è il Commonwealth e quali sono i Paesi che lo compongono

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Con l’incoronazione del 6 maggio 2023 Carlo III d’Inghilterra è ufficialmente il nuovo re del Regno Unito. Per decenni principe del Galles, Carlo eredita la corona dopo 70 anni di regno della regina Elisabetta II, morta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Con la successione al trono Carlo III ottiene la sovranità non solo sul Regno Unito ma anche sul “Reame del Commonwealth“, una serie di Paesi che fanno parte del Commonwealth delle Nazioni. Vediamo di cosa si tratta e quali sono gli Stati che ne fanno parte.

Cos’è il Commonwealth

Il Commonwealth, chiamato anche Commonwealth delle Nazioni, è un’organizzazione intergovernativa composta da 56 stati indipendenti che condividono legami storici con il Regno Unito. La parola Commonwealth deriva dall’unione di common (comune) e wealth (benessere), cioè benessere comune.

Il Commonwealth è stato fondato nel 1926, quasi tutti i Paesi che ne fanno parte sono accomunati dalla passata appartenenza all’impero britannico, del quale il Commonwealth è una sorta di evoluzione moderna, su base volontaria.

L’adesione è volontaria: uno stato può richiederne di farne parte ma anche uscirne in qualunque momento. Il Regno Unito propose questo tipo di alleanza ai Paesi dell’impero britannico che si rendevano indipendenti con lo scopo di mantenere i legami culturali ed economici tra l’Inghilterra e le ex colonie.

Chi fa parte del Commonwealth sottoscrive la Carta del Commonwealth, il documento che indica i valori dell’organizzazione: democrazia, pace e sviluppo.

Di fatto il Commonwealth è anche una sorta di unione economica: nel corso degli anni i Paesi membri hanno sottoscritto diversi accordi commerciali tra loro per promuovere l’interscambio di beni e servizi.

Fonte foto: 123RF La mappa che mostra tutti gli stati del Commonwealth

Quali sono i paesi del Commonwealth

Attualmente il Commonwealth è composto da 56 stati indipendenti. Come detto l’adesione è volontaria e i Paesi possono uscirne quando vogliono. Ad esempio il Pakistan ne uscì nel 1972 per protestare contro il riconoscimento dell’indipendenza del Bangladesh, per poi rientrare nel 1989.

Gli Stati membri possono anche venire sospesi od espulsi, come ad esempio il Sudafrica: venne espulso nel 1961 per le politiche di discriminazioni razziali dell’Apartheid e riammesso nel 1994. Di seguito l’elenco dei Paesi del Commonwealth con accanto l’anno di adesione:

Regno Unito 1931

Canada 1931

Sudafrica 1931

Australia 1942

India 1947

Nuova Zelanda 1947

Pakistan 1947

Sri Lanka 1948

Ghana 1957

Malaysia 1957

Nigeria 1960

Cipro 1961

Sierra Leone 1961

Giamaica 1962

Trinidad e Tobago 1962

Uganda 1962

Kenya 1963

Malawi 1964

Malta 1964

Tanzania 1964

Zambia 1964

Gambia 1965

Singapore 1965

Barbados 1966

Botswana 1966

Guyana 1966

Lesotho 1966

Mauritius 1968

eSwatini 1968

Figi 1970

Samoa 1970

Tonga 1970

Bangladesh 1972

Bahamas 1973

Grenada 1974

Papua Nuova Guinea 1975

Seychelles 1976

Dominica 1978

Isole Salomone 1978

Tuvalu 1978

Kiribati 1979

Saint Vincent e Grenadine 1979

Saint Lucia 1979

Vanuatu 1980

Antigua e Barbuda 1981

Belize 1981

Maldive 1982

Saint Kitts e Nevis 1983

Brunei 1984

Namibia 1990

Camerun 1995

Mozambico 1995

Nauru 1999

Ruanda 2009

Gabon 2022

Togo 2022

Cos’è il Reame del Commonwealth

Con “Reame del Commonwealth” si intende un sottogruppo del Commonwealth, composto da 15 stati su 56, che si è venuto a creare nel corso degli anni. A partire dall’India, dopo l’indipendenza ottenuta nel 1947, molti stati hanno aderito al Commonwealth senza riconoscere la fedeltà alla corona britannica.

Altri invece hanno scelto di riconoscere la sovranità, più simbolicamente che altro, dei reali d’Inghilterra. Il capo di Stato di questi Paesi, come Canada e Australia, è formalmente il sovrano del Regno Unito. Con la successione al trono Carlo III sarà quindi re di altri 14 Paesi oltre al Regno Unito:

Antigua e Barbuda

Australia

Bahamas

Belize

Canada

Grenada

Giamaica

Nuova Zelanda

Papua Nuova Guinea

Saint Kitts e Nevis

Santa Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Isole Salomone

Tuvalu

Perché alcuni stati vogliono lasciare il Commonwealth

Negli ultimi anni il Commonwealth ha perso interesse politico ed economico e diversi stati stanno pensando di lasciare o abbandonare la corona britannica. In particolare diverse ex colonie caraibiche si stanno muovendo in tal senso dopo la morte di Elisabetta II.

È il caso di Antigua e Barbuda, che ha annunciato di voler indire un referendum per decidere se slegarsi dalla monarchia e diventare una repubblica autonoma a tutti gli effetti. Anche Barbados, Belize e Giamaica stanno considerando la stessa cosa.