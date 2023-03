Chi sono i Reali d’Inghilterra

Giornalista pubblicista, videoreporter, copywriter e content editor. Mi occupo di attualità, economia, politica, intrattenimento, costume e società. In passato ho lavorato anche in ambito televisivo. Osservo e racconto storie: penna e videocamera sono le mie fedeli compagne di viaggio

Con Royal Family si intendono tutti i parenti prossimi ai Reali d’Inghilterra in carica (compresi i membri degli altri reami del Commonwealth). Gli attuali componenti della Famiglia Reale fanno parte, per nascita o a seguito del matrimonio, del Casato dei Windsor.

A detenere il titolo, e i trattamenti a esso relativi, di Maestà e Altezza Reale sono il Re/la Regina e il/la consorte, i figli e i nipoti in linea maschile (comprese le mogli), i consorti dei Sovrani precedenti e i bisnipoti (figli dell’erede al trono).

Il ruolo dei Reali d’Inghilterra

I Reali d’Inghilterra presenziano alle occasioni ufficiali e agli eventi pubblici. Hanno funzioni cerimoniali, sia nel Regno Unito che nel resto del mondo, e operano per conto del Re. A differenza di Carlo III, attuale Sovrano dopo la morte della Regina Elisabetta II avvenuta l’8 settembre 2022, però non hanno ruoli costituzionali inerenti agli affari del Governo. Lo stesso vale per gli altri reami del Commonwealth.

La famiglia, comunque, rappresenta il Sovrano come capo dello Stato in un Paese diverso dal Regno Unito. Attualmente ad avere un titolo reale sono Re Carlo III e i parenti a lui più prossimi. Nello specifico si tratta di:

Camilla Shand (conosciuta anche come Camilla Parker Bowles), seconda moglie di Carlo dopo Lady Diana.

Il Principe William , erede al trono in quanto primogenito del Re.

Catherine (conosciuta come Kate), Principessa del Galles e moglie di William.

Il Principe George di Galles, primo figlio di William e Kate (nipote di Carlo III).

La Principessa Charlotte di Galles, secondogenita degli eredi al trono.

Il Principe Louis di Galles, terzo figlio di William e Kate.

Vanno citati inoltre:

La Principessa Reale Anna , sorella di Carlo e secondogenita della Regina Elisabetta.

Le Principesse Beatrice e Eugenia di York , nipoti del Re e figlie del Principe Andrea.

Il Principe Edoardo, Conte del Wessex e quarto fratello di Carlo.

Sofia, Contessa del Wessex e moglie del Principe Edoardo.

Il Principe Richard, Duca di Gloucester (zio di II grado di Carlo e cugino della Regina Elisabetta).

Birgitte, Duchessa di Gloucester (moglie del Principe Richard e zia acquisita del Re).

Il Principe Edward, Duca di Kent e la moglie Katharine, Duchessa del Kent (zio di II grado e zia acquisita di Carlo).

La Principessa Alexandra del Kent (zia di II grado del Sovrano e cugina di Elisabetta II).

Il Principe Michael del Kent e la moglie Marie Christine, Principessa del Kent (rispettivamente zio di II grado e zia acquisita di II grado del Re d’Inghilterra).

I membri della Royal Family senza trattamento reale

Fra i cosiddetti Reali d’Inghilterra, anche se non posseggono trattamento reale o hanno deciso di non usufruirne, ci sono in primis il Principe Henry (secondogenito di Re Carlo II e fratello del Principe William) e la moglie Meghan (Duchessa del Sussex). Posseggono di riflesso lo stesso status anche i loro figli: Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor.

Dopo aver rinunciato al loro status ed essersi trasferiti in Canada, i due sono al centro di un’esposizione mediatica non indifferente. L’opinione pubblica è divisa, ma soprattutto lo è la Famiglia Reale. Danno la loro versione dei fatti e mostrano un lato privato e inedito di sé nel documentario dal titolo “Harry e Meghan”.

Da citare sono anche il Vice Ammiraglio Sir Timothy Laurence (secondo marito della Principessa Anna e, quindi, cognato del Re), Peter Phillips (figlio della Principessa Anna e del primo marito, nonché nipote di Carlo III) e le figlie Savannah e Isla.

Inoltre, fra i parenti dei Reali d’Inghilterra, figurano Zara Tindall, il marito Mike (rispettivamente figlia della Principessa Anna e del primo marito, nipote acquisito del Re) e i loro figli: Mia, Lena e Lucas.

A non usufruire del trattamento reale sono anche il Principe Andrea, Duca di York e terzo fratello del Sovrano d’Inghilterra, nonché Edoardo Mapelli Mozzi, marito della Principessa Beatrice, e la figlia Sienna.

Hanno legami con la Famiglia Reale anche Jack e August Brooksbank (rispettivamente nipote acquisito del Re, marito della Principessa Eugenia, pronipote e figlio degli stessi); Lady Louise Mountbatten-Windsor, Visconte Severn (nipote del Re e figlio del principe Edoardo); David e Serena Armstrong Jones, Conte e Contessa di Snowdon (cugino e cugina acquisita del Re), e i loro figli Charles e Lady Margarita.

Per completare l’albero genealogico, è bene ricordare Lady Sarah Chatto (cugina di Carlo III, figlia della principessa Margaret), Daniel Chatto (cugino acquisito del Re, in quanto marito di Sarah) e i loro figli Samuel e Arthur. Infine ci sono anche Sarah, Duchessa di York (cognata del Re ed ex moglie del Principe Andrea) e Autumn Kelly (nipote acquisita del Sovrano ed ex moglie di Peter Phillips).

Reali d’Inghilterra, ex membri e parenti deceduti

Fra gli ex membri dei Reali d’Inghilterra va ricordato il Capitano Mark Phillips, ex marito della Principessa Anna e cognato di Carlo III. Purtroppo fra i membri deceduti, che verranno citati in ordine cronologico di scomparsa, si trova Lady Diana Spencer, Principessa del Galles (ex moglie del Re e madre di William e Henry). Lei è forse la figura più iconica della famiglia reale, al pari – anche se per ragioni molto diverse – con la Regina Elisabetta II, amata dal popolo britannico e non solo. Muore in un incidente stradale dai particolari controversi nel 1997, insieme al compagno Dodi Al-Fayed (imprenditore, produttore cinematografico e discografico di origini egiziane).

Non ci sono più nemmeno: