Perché Kate Middleton ha modificato la foto con i figli? I possibili retroscena sulla gaffe della principessa

La principessa Kate pubblica una foto ritoccata per la festa della mamma britannica e la famiglia Reale viene travolta dall’ennesimo polverone. Aumentano i sospetti sullo stato di salute di Catherine Middleton, dopo che la moglie dell’erede al trono William ha postato un’immagine falsa che la ritrae insieme ai suoi tre figli, la prima dopo il misterioso intervento all’addome subito a metà gennaio.

L’ammissione della principessa Kate

Il fotoritocco non è passato inosservato e le maggiori agenzie fotogiornalistiche mondiali, dall’americana Ap alla britannico-canadese Reuters, dalla francese Afp al colosso Usa delle foto Getty, hanno ritirato l’immagine perché oggetto di sospetta “manipolazione“.

Una modifica ammessa poi dalla stessa Kate: “Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C” ha scritto sul suo profilo X la principessa del Galles.

La foto modificata

A saltare subito all’occhio nell’immagine passata al setaccio dai media britannici, alcuni dettagli che hanno fatto capire agli utenti online che qualcosa non andava: la strana posizione delle mani dei bambini, la mancanza dell’anello di fidanzamento dal dito di Kate e altri dettagli asimmetrici su maglioni e piastrelle nello sfondo, sono alcuni dei particolari che hanno alimentato i sospetti.

La foto aveva molto probabilmente l’intento di rassicurare l’opinione pubblica e sgombrare i dubbi, oltre che le ipotesi complottistiche circolate sul web, alimentate dal silenzio sulle condizioni di Kate, dopo l’operazione all’addome a cui si è sottoposta quasi due mesi fa al London Clinic.

Le pressioni dei media

L’effetto ottenuto è stato però l’esatto contrario di quello voluto e adesso la trovata rischia di ritorcersi contro il principe e la principessa del Galles.

L’episodio, infatti, non ha fatto altro che far crescere le pressioni dei media su Kensington Palace e anche gli organi d’informazione britannici più istituzionali e più utilizzati dalla monarchia per le sue comunicazioni, dall’emittente pubblica Bbc all’agenzia nazionale Pa, chiedono spiegazioni.

Il principe William è atteso al fianco della regina Camilla, di ritorno sulla scena pubblica dopo una settimana di riposo, alle cerimonie del Commonwealth Day. L’erede al trono dovrà rappresentare re Carlo III, costretto ad assentarsi dagli impegni istituzionali per affrontare la terapia oncologica a cui è sottoposto dopo la diagnosi di cancro.