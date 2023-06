Il video del funerale di Silvio Berlusconi immaginato dall'intelligenza artificiale mesi prima: la previsione

I funerali di Silvio Berlusconi immaginati dall’intelligenza artificiale. Si torna a parlare in questi giorni di un video pubblicato un po’ di tempo fa, in parte per fare un esperimento e in parte per provocazione.

Il funerale di Silvio Berlusconi secondo l’intelligenza artificiale

L’autore è il web designer Claudio Riccio. Lo strumento utilizzato è Midjourney, tool di intelligenza artificiale che crea immagini a partire da descrizioni testuali.

Riccio definisce “straniante” il fatto di assistere ai funerali (veri) di Berlusconi dopo aver realizzato quelli (finti) al computer.

Fonte foto: ANSA Una foto di Silvio Berlusconi con la scritta “Ciao presidente” e uno striscione con la scritta “Ciao Silvio” a Villa san Martino ad Arcore (Milano) dove è stata allestita la camera ardente privata di Silvio Berlusconi.

“Il tentativo era quello di dimostrare che l’intelligenza artificiale produce immagini sempre più realistiche. E c’è da vedere adesso quanto il vero funerale si avvicinerà a quello immaginato”, dice Riccio.

Nelle immagini si vede il centro di Milano inondato da una folla oceanica. Molti hanno un contegno improntato alla mestizia, altri contestano, brindano o schiamazzano truccati da clown. Una ragazza bella e bionda si scatta un selfie accanto alla bara d’oro di Berlusconi.

“Trattandosi di una provocazione creativa avevo estremizzato alcuni elementi“, ammette Riccio.

“Avevo immaginato che in questo contesto ci sarebbero stati dei funerali di Stato in Duomo, che effettivamente ci saranno”.

“Tutto questo ha anche a che fare con una fase politica come quella attuale e con un governo sostenuto e nato anche in seguito a tanti anni di esperienza berlusconiana. Mi sembrava dunque un elemento prevedibile”.

Anche Putin al funerale virtuale di Berlusconi

“Ho immaginato elementi di provocazione come una bara d’oro massiccio”, prosegue Riccio. “Avevo poi immaginato la commozione dei giornalisti di Mediaset, cosa che si è verificata, e la commozione di personaggi stranieri”.

Nelle immagini si vede anche il presidente Vladimir Putin con occhiali scuri ed espressione triste.

“Non so cosa succederà in piazza Duomo, ma è probabile che qualcuno provi a contestare”.

“L’intento – conclude Claudio Riccio – era provare a descrivere anche tramite quelle immagini la storia e la parabola di Silvio Berlusconi, e anche il suo essere altamente divisivo“.

Critiche ai funerali di Stato per Silvio Berlusconi

E i funerali di Stato per Berlusconi, così come il lutto nazionale e la settimana di sospensione di votazioni in Parlamento hanno effettivamente suscitato le critiche di diversi personaggi della politica e della comunicazione.

Fra i più critici il capo dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha annunciato che non sarebbe stato presente esequie.

Critiche anche da parte di Corrado Augias e da Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena.

Oltre a Conte, fra i politici le posizioni più dure sono state quelle di Rosy Bindi, quelle di Luigi de Magistris e quelle del piddino Andrea Crisanti.