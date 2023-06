Giuseppe Conte diserta i funerali di Silvio Berlusconi: bufera dentro al M5S, critiche anche da Rosy Bindi

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un’assenza che si nota. Giuseppe Conte, leader del M5S, non sarà presente ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi mercoledì 14 giugno al Duomo di Milano. Tra i grandi big di partito dovrebbe essere l’unico a disertare la cerimonia. La scelta dell’ex premier ha innescato una polemica notevole, criticata anche da Rosy Bindi, che nel frattempo si era detta contraria alla proclamazione del lutto nazionale da parte del Governo Meloni.

La notizia si è diffusa alla vigilia dei funerali di Stato, confermata da fonti del M5S riprese dall’Ansa: Giuseppe Conte non andrà ai funerali di Silvio Berlusconi.

Poche ore prima, il suo tweet:

Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario… — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2023

E proprio questo tweet avrebbe scatenato l’ira nelle chat del M5S, come riportato dal Corriere della Sera.

Da Davide Bono ad Alessandra Maiorino, contrari il primo in privato e la seconda (anche) in pubblico.

Lo testimonia il tweet di Alessandra Maiorino:

Ci sarà tempo e modo di fare una riflessione più ampia. Oggi mi attengo alla massima secondo cui se non puoi dire nulla di buono, è preferibile rimanere in silenzio.

Ed io rimango in silenzio.#Berlusconi — Alessandra Maiorino (@MaiorinoM5S) June 12, 2023

Conte criticato da Rosy Bindi

Anche Rosy Bindi, polemica nei confronti della decisione del Governo di proclamare il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, ha criticato Giuseppe Conte.

“Credo che chi ha un ruolo politico e parlamentare dovrebbe partecipare al funerale“, ha dichiarato a Rai 3, commentando la decisione del leader M5S.

E ancora: “Il saluto durante una celebrazione liturgica credo non si dovrebbe negare a nessuno. Io personalmente ho provato una sincera pietà perché il dolore” della morte “ci rende davvero tutti uguali, anche tra avversari politici”, ha aggiunto Bindi, spiegando che lei comunque non sarà in Duomo “perché in questo momento sono una normale cittadina, se fossi in Parlamento ci sarei andata, da cittadina comune non ho un dovere istituzionale da questo punto di vista” ma “non mancherà la mia preghiera“.

Chi ci sarà ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi

Ma quinci quali politici saranno presenti ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi?

Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier Giorgia Meloni sono attesi almeno 32 esponenti del Governo con un volo di Stato da Linate, oltre a capi di Stato e di Governo stranieri, tra cui l’ungherese Viktor Orban.

Tra i big dovrebbero presentarsi gli ex premier Mario Monti, Mario Draghi, Matteo Renzi, la segretaria del Pd Elly Schlein, Carlo Calenda, 80 parlamentari di Forza Italia e alcuni degli ex ministri dei Governi Berlusconi.

E ancora, presenti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Governatore lombardo Attilio Fontana, quello del Veneto Luca Zaia e del Piemonte Alberto Cirio.

In rappresentanza dell’Unione europea presenzierà Paolo Gentiloni, commissario per gli Affari economici: arriverà anche il presidente del Ppe Manfred Weber.

Tra gli stranieri, oltre Orban, sono attesi fra gli altri l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad e il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid.