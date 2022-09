Il primo discorso di Re Carlo III alla Nazione: "Sarò al vostro servizio fino alla fine"

Re Carlo III, successore della Regina Elisabetta II deceduta a 96 anni l’8 settembre 2022, ha tenuto il suo primo discorso alla Nazione in veste di erede al trono, alle 19 di venerdì. Sarà proclamato ufficialmente re sabato 10 settembre; nel suo primo discorso, Carlo III ha celebrato l’immagine della madre.

Il primo discorso di Re Carlo III: il ricordo della madre Elisabetta II

“Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore”: queste le prime parole pronunciate da Re Carlo III nel suo discorso.

Re Carlo ha ricordato le parole pronunciate da Elisabetta del 1947, quando ha promesso di dedicare la sua vita alla Nazione: “Ripeto la sua promessa, sarò al vostro servizio fino alla fine”, ha precisato il re.

Carlo ha celebrato la figura della madre, definendola una “fonte di ispirazione ed esempio” a cui “tutti noi dobbiamo moltissimo”.

Il re ha sottolineato come la madre abbia ricoperto con “sacrificio” e “dedizione” il suo ruolo di sovrana, senza cedere “nei momenti di gioia e tristezza”.

Carlo III: “I nostri valori saldi e costanti”

L’anima del discorso di Carlo esprime continuità col regno della madre e rispetto della tradizione: “Le istituzioni dello Stato sono mutate ma nonostante cambiamenti e sfide la nostra nazione ha continuato a prosperare e fiorire. I nostri valori devono restare saldi e costanti“.

“Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finche sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore”, ha aggiunto il re.

Le parole di Carlo III sulla moglie Camilla e il figlio Harry. Nessun riferimento a Diana

Il sovrano non ha mancato di citare nel suo discorso anche la moglie Camilla: in un momento di stravolgimenti per la famiglia reale, Carlo ha detto di contare “sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”.

Fonte foto: ANSA Re Carlo III insieme alla Regina Consorte Camilla

Re Carlo III ha nominato anche il figlio Harry e la moglie Meghan, per i quali ha affermato di provare “affetto”, augurando loro di continuare “a costruire la loro vita oltreoceano”, nonostante la loro volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale.

Grande assente nel discorso di Carlo è invece Lady Diana, la prima moglie e madre dei suoi figli, deceduta tragicamente il 31 agosto di 25 anni fa.