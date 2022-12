Terremoto nel Foggiano, sul Gargano scossa di magnitudo 3.2 nella notte: la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una scossa di terremoto nel Foggiano è stata avvertita nella notte, con grande terrore per gli abitanti che si sono riversati sui social per commentare l’accaduto. Il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.2.

Terremoto nel Foggiano, la situazione

Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 5:32 del mattino con epicentro dalle coordinate geografiche 41.9420, 15.8040 e ipocentro a 23 km di profondità.

Il terremoto nel Foggiano è stato quindi localizzato a sette chilometri da Rodi Garganico e nove da Ischitella. Secondo i dati e le testimonianze, la terra avrebbe tremato per alcuni secondi.

Una scossa di magnitudo 3.2 sul Gargano ha svegliato di soprassalto gli abitanti della provincia di Foggia

La reazione dei cittadini

La scossa è stata avvertita da tutti gli abitanti della costa garganica, che sono stati svegliati di soprassalto. Alcuni di loro hanno affidato ai social parole piene di preoccupazione e spavento.

“Il boato ha svegliato tutti”, scrive un cittadino. Altri parlano di “scossa forte e tremori”. Le segnalazioni – scrive ‘Fanpage’ – arrivano anche da Carpino, Cagnano Varano, Vico del Gargano e Peschici.

Per il momento non si registrano danni a cose né persone, solo un grande spavento per i residenti svegliati di soprassalto prima dell’alba.

I terremoti in Italia negli ultimi giorni

Recentemente anche la Sicilia è stata colpita da un sisma nella serata dell’8 dicembre con una scossa di magnitudo 4.1 con epicentro nel Catanese. Altri due eventi sismici hanno interessato le isole Eolie in un territorio già dilaniato dal maltempo.

Negli stessi giorni un doppio terremoto ha colpito l’Umbria con scosse avvertite anche nella Toscana orientale. La stessa Toscana verso la fine di novembre è stata colpita da un terremoto con epicentro ad Arezzo.

Nel mese di novembre, ancora, le Marche sono state raggiunte da uno sciame sismico con scosse di magnitudo 3.6.