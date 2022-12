Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.1 tra Catanese e Ragusano avvertita anche a Malta

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una scossa di terremoto in Sicilia è stata registrata alle 21:26 di giovedì 8 dicembre dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con magnitudo 4.1. Le province coinvolte sono il Catanese e il Ragusano, e il sisma è stato avvertito per la maggior parte dalla popolazione abitante le zone a sud-est dell’isola.

Terremoto in Sicilia: la situazione

Alle 21:26 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 a 4 chilometri a sud-est di Mazzarrone, nel Catanese, con ipocentro localizzato ad una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita da numerosi abitanti delle zone sud-est dell’isola e non sono sono arrivate segnalazioni di danni a cose o persone.

Fonte foto: iSTOCK Una scossa di terremoto in Sicilia è stata avvertita tra le province di Catania e Siracusa, con magnitudo 4.1

Segnalazioni da Catania, Ragusa e Siracusa

‘RaiNews’ riporta che i vigili del fuoco hanno ricevuto segnalazioni principalmente dalle province di Catania, Ragusa e Siracusa, ma anche gli abitanti dell’isola di Malta riferiscono di aver avvertito il boato iniziale del sisma per poi percepire la scossa.

Molti abitanti sono usciti per strada per il timore che il sisma ricominciasse, ma i pompieri riferiscono di non aver ricevuto richieste di interventi nelle abitazioni.

Il sindaco di Mazzarrone: “Un grande spavento”

Il sindaco di Mazzarrone Giovanni Spata è intervenuto ai microfoni di ‘RaiNews24’ e ha detto: “Da un primo sopralluogo, eseguito insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale, non si segnala alcun danno a cose e persone. C’è stato un grande spavento. In alcune abitazioni sono caduti mobili e suppellettili, ma non ci sono stati grossi problemi”.

Quindi: “Non c’è stata alcuna evacuazione, la situazione al momento è sotto controllo. Abbiamo attivato con la Protezione civile il Coc. Domani faremo un sopralluogo nelle scuole, per verificare eventuali danni”.

Per Coc si intende il Centro Operativo Comunale, una sala operativa attivata a livello locale per il coordinamento e la comunicazione con la Protezione Civile. Quando si parla di Coc, l’autorità di riferimento è il sindaco o un suo delegato.

Solamente il 4 dicembre un’altra scossa di terremoto con epicentro al largo delle isole Eolie era stato avvertito a Messina.