Sven Goran Eriksson è morto, l'allenatore svedese si è spento a 76 anni per un tumore al pancreas

Mondo dello sport, e non solo, a lutto per la morte di Sven Goran Eriksson: l’allenatore svedese è deceduto a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Molte le squadre allenate nella sua lunga carriera, fra le quali Goteborg, Roma, Lazio, Fiorentina e Sampdoria. Eriksson è stato il primo straniero ad allenare la Nazionale inglese.

È morto Sven Goran Eriksson

Eriksson è morto nella mattinata di lunedì 26 agosto nella sua casa, circondato dai familiari: la figlia Lina, il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky, il padre Sven, la fidanzata Yanisette con il figlio Alcides, il fratello Lars-Erik con la moglie Jumnong.

“La famiglia chiede rispetto per il loro desiderio di piangere in privato e di non essere contattati. Le condoglianze e i saluti possono essere lasciati sul sito web www.svengoraneriksson.com”, si legge in una nota.

Fonte foto: ANSA

Una delle ultime immagini di Sven Eriksson.

Tra i suoi primati il double, cioè l’essere riuscito a conquistare sia il campionato che la coppa nazionale in tre Paesi: Portogallo, Svezia e Italia.

Eriksson aveva più testa che piedi: aveva iniziato come calciatore, ma i suoi risultati erano stati piuttosto mediocri. Come tecnico, invece, ha raggiunto l’eccellenza. A 30 anni era già l’allenatore della Svezia. Parlava 5 lingue ed era amato dai calciatori per le sue doti umane e perché in grado di stringere legami profondissimi.

Eriksson era inoltre più volte finito nelle cronache rosa per via della sua lunga storia d’amore con Nancy Dell’Olio, avvocata e personalità mediatica di origine italo-americana.

Il messaggio d’addio di Sven Eriksson

La settimana precedente aveva fatto notizia un video con un commovente messaggio d’addio di Eriksson: “Grazie di tutto, è stato fantastico. Prendetevi cura della vita e sorridete”. Il messaggio era contenuto nel trailer di un documentario sulla sua vita, sportiva e non, dal titolo “Sven” e firmato da Amazon Prime Video.

“Siamo tutti spaventati dal giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte”, aveva detto. Poi un auspicio: “Spero che alla fine la gente dirà che sono stato un brav’uomo, ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo, che cercava di fare tutto il possibile”.

E infine un monito: “Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela”.