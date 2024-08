Eriksson morto di tumore a 76 anni, omaggio del calcio e dei tifosi per l'allenatore-gentiluomo: i messaggi

Sven Goran Eriksson è morto a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Il calcio piange un allenatore-gentiluomo dal carattere profondo e dall’acume indiscusso. Sono molti i messaggi di cordoglio per la morte di Eriksson pubblicati dai tifosi vip e dai protagonisti del calcio. Eccone alcuni.

La morte di Sven Eriksson

Sven Goran Eriksson aveva annunciato di essere malato di un tumore inoperabile al pancreas a metà gennaio 2024, parlando ai microfoni di una radio svedese. La notizia aveva fatto il giro del mondo e aveva suscitato un moto di commozione.

Eriksson è morto nella mattina di lunedì 26 agosto a casa sua, circondato dall’affetto dei suoi cari, come reso noto da un comunicato stampa.

Fonte foto: ANSA

Solo la settimana precedente era apparso nel trailer di “Sven”, il documentario sulla sua carriera prodotto da Amazon Prime Video. Il suo messaggio d’addio era un inno alla vita: “Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela”.

L’addio di Enrico Mentana

“Addio maestro Sven, siamo noi che applaudiamo te, tutti. Gran signore, e gran vincente del calcio”.

La Roma in ricordo di Eriksson

“L’AS Roma piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Ha guidato i giallorossi dal 1984 al 1987 conquistando una Coppa Italia. Il nostro pensiero va ai suoi familiari in questo momento di dolore”.

Il cordoglio della Lazio

“Sven Goran Eriksson, 1948-2024. Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister”.

L’addio della Juventus

“Riposa in pace, Sven”.

Il dolore del Manchester City

“Desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Sven-Goran Eriksson, scomparso all’età di 76 anni. Riposa in pace, Sven”.

L’addio del Liverpool

“Riposa in pace, Sven-Göran Eriksson. In questo momento estremamente triste, i pensieri di tutto il club sono rivolti alla famiglia e agli amici di Sven”.

Il messaggio della Nazionale inglese

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Sven-Göran Eriksson, che ha diretto il #ThreeLions dal 2001 al 2006. In questo momento i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace, Sven. Ci mancherai moltissimo”.

Il messaggio della Nazionale della Svezia

“Il calcio è in lutto. Sven-Göran “Svennis” Eriksson, uno degli allenatori più influenti del calcio svedese, ci ha lasciato dopo una malattia. 🌹 Con i suoi straordinari successi come allenatore, Svennis ha ispirato per decenni dirigenti nel calcio svedese, e la sua influenza si estende ben oltre i confini della Svezia. La carriera internazionale di Svennis decollò nel 1982 quando guidò l’IFK Göteborg alla vittoria in Coppa UEFA. Ha inoltre conquistato tre titoli di campione con il Benfica, la Serie A con la Lazio e ha allenato la nazionale inglese maschile in due Mondiali e un Europeo. Oggi i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Svennis in questo momento difficile. Grazie, Svennis, per tutto ciò che hai fatto per il calcio, sia in Svezia che all’estero. Riposa in pace”.

[Articolo in aggiornamento]