Sven Goran Eriksson ha un tumore: l'annuncio dell'ex allenatore svedese su quanto gli resta da vivere

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex allenatore di calcio Sven Goran Eriksson, che in Serie A ha guidato le squadre di Roma, Sampdoria, Fiorentina e Lazio, ha rivelato di avere un tumore.

L’annuncio di Sven Goran Eriksson sul tumore

L’ex allenatore di calcio Sven Goran Eriksson ha parlato del tuore alla radio svedese ‘P1’. La notizia è stata ripresa dalla ‘Bbc’. L’ex tecnico di Roma, Sampdoria, Fiorentina e Lazio ha annunciato:

“Ho una malattia grave. Nel migliore dei casi un anno, nel peggiore molto meno. Impossibile dirlo con esattezza, quindi è meglio non pensarci”.

L’ex allenatore ha anche detto: “Resisterò il più possibile“.

Eriksson ha spiegato che sta cercando di rimanere il più possibile positivo e sta tentando di “trarre qualcosa di buono” dalla sua diagnosi di cancro: “Si tenta di ingannare il cervello, è troppo facile soccombere, diventare negativi e rimanere bloccati in casa. Meglio cercare di vedere gli aspetti positivi e non arrendersi nei momenti difficili”.

L’ultima esperienza nel calcio di Sven Goran Eriksson

Sven Goran Eriksson Eriksson si è dimesso dal suo ultimo ruolo di direttore sportivo nel club svedese Karlstad 11 mesi fa a causa di problemi di salute.

Fonte foto: ANSA

L’ex allenatore di calcio svedese Sven Goran Eriksson, che il 5 febbraio compirà 76 anni, ha annunciato di avere un tumore.

Chi è Sven Goran Eriksson

Nato a Sunne, in Svezia, nel 1948, Sven Goran Eriksson ha alle spalle 42 anni di carriera da allenatore.

La sua prima esperienza da tecnico all’estero risale al periodo 1982-1984, quando ha allenato il Benfica in Portogallo. Poi si è trasferito in Italia per guidare la Roma. Nel nostro Paese ha allenato anche la Fiorentina, la Sampdoria e la Lazio (con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 1999-2000).

Nel suo palmares italiano figurano anche 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

Sven Goran Eriksson è stato il primo commissario tecnico straniero dell’Inghilterra (nel periodo dal 2001 al 2006). Da ct ha guidato anche le nazionali di Costa d’Avorio e Filippine.

Vanta anche esperienze in Thailandia (dove ha ricoperto il ruolo di direttote tecnico all’EC Tero Sasana), a Dubai (dt dell’Al Nasr) e in Cina (dove ha allenato il Guangzhou R&F, lo Shanghai SIPG e lo Shenzhen).