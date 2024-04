Sul caso di Liliana Resinovich le nuove rivelazioni del marito Sebastiano Visintin: "Fango gettato su di lei"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Devo difenderla da tante cattiverie", questo il sunto delle nuove rivelazioni di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich che sia dal giorno della scomparsa della moglie che dal giorno del ritrovamento del cadavere non smette di essere oggetto di un’accesa attenzione mediatica ma anche di polemiche da parte di altre persone. Tra queste c’è senza dubbio Claudio Sterpin, che da quando è scoppiato il caso si presenta come presunto amante della donna.

Proprio questo dettaglio è ciò contro il quale si batte dal primo giorno Visintin, che non fa che negare che tra la moglie e l’ex atleta vi fosse una relazione. A più riprese, infatti, Visintin ha invitato Sterpin a fornire le prove della loro relazione. "Cosa dovevo fare, i filmati?", aveva risposto Sterpin in un’occasione durante un collegamento con ‘Pomeriggio Cinque’.

A negare che tra Claudio e "Lilly" vi fosse una relazione è anche Fulvio, amico di lunga data della donna che sostiene che l’affetto di Liliana Resinovich per Sterpin fosse più che altro di natura assistenziale. Alle telecamere di ‘Mattino Cinque’ Sebastiano Visintin rivolge poche parole: "No, basta, voglio difenderla", ma da cosa?

Dopo la riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich è stata effettuata una nuova autopsia della quale si attendono i risultati. Per questo Sebastiano Visintin si chiude nel silenzio e dichiara: "Continuerò a vivere la mia vita, certamente quando sono in casa e apro l’armadio con le sue cose mi si spezza il cuore". Poi continua: "Devo continuare a vivere per togliere questo fango gettato su su di lei", ma anche "cattiveria verso la famiglia e verso il marito".