SONDAGGIO - Lutto nazionale e funerali di Stato per Silvio Berlusconi, scoppia la polemica: cosa ne pensi?

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni all’ospedale San Raffaele lunedì 12 giugno, dove era stato nuovamente ricoverato pochi giorni prima. La scomparsa ha inevitabilmente creato forti contrapposizioni tra politici, giornalisti e rettori universitari soprattutto dopo la decisione del Governo Meloni di concedere i funerali di Stato e di proclamare la giornata di lutto nazionale.

C’è chi, come il rettore dell’Università di Siena Tomaso Montanari, ha annunciato che nel suo ateneo non ci saranno “bandiere a mezz’asta per Berlusconi”, reo di aver “lasciato l’Italia peggio di come l’ha trovata“.

Tra i politici, Luigi De Magistris e Rosy Bindi non hanno nascosto la loro delusione per la giornata di lutto nazionale proclamata dall’Esecutivo. Il primo, su Twitter, ha scritto: “Non si costruisca una specie di Messia”; la seconda ha invece dichiarato che “la santificazione non fa bene all’Italia“.

Tra i giornalisti, invece, è Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio e Peter Gomez ad aver agitato le acque, con tanto di ramanzina dei colleghi de Il Riformista, giornale diretto da Matteo Renzi. Ma anche Corrado Augias, che ha citato anche il ‘modello Mussolini’ ai microfoni di La7.

