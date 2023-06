Il tweet di Luigi De Magistris dopo la morte di Silvio Berlusconi: "Non si costruisca una specie di messia"

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi, arrivata nella mattinata di lunedì 12 giugno, ha suscitato numerose reazioni, anche polemiche. Tra queste spicca quella dell’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Cosa ha detto De Magistris sulla morte di Silvio Berlusconi

In un tweet pubblicato alle ore 10,59 sul suo profilo, Luigi De Magistris ha commentato così la morte di Silvio Berlusconi: “Come una livella Berlusconi ‘immortale’ lascia la vita terrena e sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in una analisi oggettiva e che non si costruisca una specie di messia o di beato adorato da apostoli e discepoli”.

Le reazioni al tweet di De Magistris

Il tweet di Luigi De Magistris sulla morte di Silvio Berlusconi ha raccolto in poco più di un’ora numerosi commenti, che si suddividono tra chi “condivide in pieno” quanto scritto dall’ex sindaco di Napoli e chi lo critica per quanto scritto e il poco “rispetto” mostrato davanti alla morte di un uomo.

Come una livella Berlusconi “immortale” lascia la vita terrena e sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in una analisi oggettiva e che non si costruisca una specie di messia o di beato adorato da apostoli e discepoli. — Luigi de Magistris (@demagistris) June 12, 2023

Chi è Luigi De Magistris

Ex magistrato, Luigi De Magistris è un politico che è stato europarlamentare per l’Italia dei Valori dal 2009 al 2011. Ha presieduto la Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

Dal 1° giugno del 2011 al 18 ottobre del 2021 è stato sindaco di Napoli (dal 1° gennaio 2015 al 18 ottobre 2021 è stato sindaco della città metropolitana di Napoli).

Dal 29 luglio del 2022 Luigi De Magistris è il capo politico di Unione Popolare. Si è candidato come presidente della Regione Calabria nelle elezioni del 2021, raccogliendo il 16% dei voti e arrivando terzo.

L’altra polemica su Il Fatto Quotidiano

Quella che ha visto coinvolto Luigi De Magistris non è l’unica polemica esplosa in seguito alla diffusione della notizia della morte di Silvio Berlusconi.

In particolare, sul banco delle critiche è finito ‘Il Fatto Quotidiano’ che ha decido di pubblicare la notizia del decesso dell’ex presidente del Consiglio (ha guidato il governo in quattro differenti occasioni) con la scritta “L’ultimo giudice“.

Nel titolo della notizia, inoltre, si legge: “Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. Primo dei populisti, recordman di inchieste dalla corruzione alla mafia, mago della comunicazione”.

Il nome di “Travaglio”, direttore dell’edizione cartacea de ‘Il Fatto Quotidiano’, che ha avuto diversi contrasti con Silvio Berlusconi è balzato in cima alle Tendenze in Italia su ‘Twitter’.