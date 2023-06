Il Fatto Quotidiano risponde agli attacchi per i titoli su Silvio Berlusconi: parla il direttore Peter Gomez

Il modo in cui il sito internet de ‘Il Fatto Quotidiano‘ ha parlato della notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scatenato alcune polemiche in Italia. Il direttore della versione online del quotidiano Peter Gomez è intervenuto per rispondere alle critiche.

Il titolo de Il Fatto Quotidiano sulla morte di Silvio Berlusconi

‘Il Fatto Quotidiano’ ha pubblicato la notizia del decesso di Silvio Berlusconi, con la scritta “L’ultimo giudice“.

Nel titolo della notizia, inoltre, era scritto: “Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. Primo dei populisti, recordman di inchieste dalla corruzione alla mafia, mago della comunicazione”.

Fonte foto: ANSA Peter Gomez, direttore della versione online de ‘Il Fatto Quotidiano’.

La risposta de Il Fatto Quotidiano alle critiche

Parlando in video con Mario Portanova, capo redattore di ‘FQ Millennium’, il direttore della versione online de ‘Il Fatto Quotidiano’ Peter Gomez ha spiegato: “Giornali stranieri importantissimi hanno titoli esattamente analoghi al nostro. Il giornalismo, se deve essere utile alla democrazia, se deve essere funzionale al nostro regime pubblico, ha delle regole che vanno rispettate e che molti all’estero rispettano. In pochi in Italia le rispettano. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo delle classi dirigenti così scarse, perché non non si rispettano queste basilari regole, e cioè che degli uomini pubblici va detta la verità, prima, dopo e durante“.

Peter Gomez ha spiegato che, rispettando queste regole, “si permette ai cittadini di essere informati e di poter decidere e migliorare la qualità delle loro classi dirigenti”. Poi ha aggiunto: “Spesso in Italia questo non viene fatto. Si confonde il giornalismo con la propaganda. I politici lo richiedono perché un giornalismo che fa cronaca dà fastidio. Oggi ne vediamo la riproposizione”.

Mario Portanova, a quel punto, ha citato alcuni esempi di titoli di testate straniere sulla morte di Silvio Berlusconi, dalla ‘Bbc‘ al ‘Wall Street Journal‘, dal ‘New York Times‘ ai giornali tedeschi, dal ‘Guardian‘ a ‘Le Monde‘.

Peter Gomez ha chiosato: “Chi si dimentica queste cose negli altri giornali, non se lo dimentica. Fa finta di dimenticarlo perché non vuole incorrere nella rivolta delle classi dirigenti. Il nostro lavoro è essere cani da guardia del potere, non cani da compagnia”.

Il tweet di Mario Portanova

Nella giornata di lunedì 12 giugno, il capo redattore di ‘FQ Millennium’ aveva risposto su ‘Twitter’ alle polemiche: “A tutti quelli che pensano che Il Fatto Quotidiano sia irrispettoso sulla morte di Berlusconi consiglio un giro sulle più autorevoli testate straniere“.