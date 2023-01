Sanremo 2023: Amadeus annuncia Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Al Bano come superospiti della seconda serata

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Al Bano: gli ospiti d’eccezione della seconda serata di Sanremo 2023 saranno tre icone della musica italiana. Ad annunciarlo Amadeus nel corso del collegamento in diretta con il TG1. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha così rivelato un’altra sorpresa su quello che attenderà il pubblico nella 73esima edizione in programma dal 7 all’11 febbraio. I tre pesi massimi saranno protagonisti con le loro canzoni, insieme sul palco dell’Ariston.

L’annuncio di Amadeus

“Avevo detto che durante la settimana, tra gli ospiti, ci sarebbero stati grandi cantanti italiani e lo confermo. Il problema è che sono due o forse tre, credo di aver combinato un guaio” ha detto scherzando Amadeus prima di lanciare il video con ciascuno degli ospiti che sosteneva di essere l’unico della seconda serata.

“Saranno tutti e tre insieme, mercoledì 8 febbraio, mai accaduto prima. Sarà una serata imperdibile con i loro più grandi successi” ha assicurato il conduttore.

I video

”Ad Amadeus grazie per avermi invitato come unico super ospite nella seconda serata. Mi fa piacere anche per festeggiare i miei 4 volte 20 anni, tanta felicità” ha detto Al Bano nel suo messaggio in onda sul TG1.

”Grazie Amadeus sono felice di essere l’unico super ospite della serata di mercoledì” ha aggiunto nel suo video Massimo Ranieri.

E infine Gianni Morandi, che sarà inoltre co-conduttore in tutte le serate: ”Grazie Ama per avermi voluto con te a condurre il festival. Ma la mia gioia più grande è di essere anche l’unico super ospite della seconda serata del festival” ha detto il cantante a chiusura del piccolo sketch.

Nell’ormai consueto spazio del TG1 nel quale lancia le anticipazioni di Sanremo 2023, Amadeus ha assicurato nuove sorprese: ”Durante questo mese di gennaio potremo vederci più spesso perché manca poco più di un mese all’inizio del festival esattamente il 7 febbraio”.

Da sinistra: Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi

Gli ospiti

A ormai poco meno di un mese all’inizio del Festival, cominciano a mettersi in fila tutti i tasselli che andranno a comporre questa 73esima edizione.

In gara si sfideranno, con altrettanti brani in un’unica sezione, 28 artisti, trai quali i primi sei classificati di Sanremo Giovani.

Nota da tempo la partecipazione come co-conduttrice dell’influencer Chiara Ferragni nella prima e ultima serata e della presenza sul palco a fianco di Amadeus della giornalista Francesca Fagnani nella seconda serata.

In attesa di scoprire gli altri nomi in ballo, il direttore artistico ha spiegato che nel corso delle cinque serate non ci saranno ospiti italiani al di sotto dei 70 anni, mentre non ha dato anticipazioni su quelli internazionali.