Francesca Fagnani a Sanremo 2023: sarà conduttrice per una sera. L'annuncio di Amadeus allo show di Fiorello

È partito subito con uno scoop ‘Viva Rai2’, il nuovo morning show di Fiorello in onda su RaiDue: Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha infatti annunciato che Francesca Fagnani sarà co-conduttrice per una sera al Teatro Ariston.

L’annuncio di Amadeus

Amadeus, ospite della prima puntata del programma di Fiorello ‘Viva Rai2’, ha annunciato che Francesca Fagnani (conduttrice di ‘Belve‘ sulla Rai) sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2023. Per l’occasione, Fiorello e Amadeus si sono collegati direttamente con la casa della giornalista, che ha commentato: “È un onore e una felicità enorme”.

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo ha spiegato che, per il momento, ancora non è stata decisa la serata in cui Francesca Fagnani salirà sul palco (dovrebbe comunque essere una delle serate tra mercoledì, giovedì o venerdì, perché per l’apertura e la chiusura di Sanremo 2023 è già stata annunciata Chiara Ferragni come co-conduttrice): “Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca”, ha detto Amadeus.

L’altro scoop su Sanremo 2023

A ‘Viva Rai2’, Amadeus ha regalato un altro scoop su Sanremo 2023: i Cugini di Campagna faranno il loro debutto al Teatro Ariston con una canzone firmata da Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista.

Amadeus ha raccontato: “Dario Mangiaracina (che assieme a Veronica Lucchesi compone il duo La Rappresentante di Lista, ndr) mi ha affidato un pezzo dicendo ‘dallo a chi vuoi tu’. E io l’ho dato ai Cugini di Campagna”.

Sanremo 2023: tutti i cantanti in gara

Nella giornata di domenica 4 dicembre, Amadeus ha annunciato i nomi di tutti i ‘Big’ in gara a Sanremo 2023. Ai 22 cantanti resi noti dal direttore artistico e conduttore del Festival, si aggiungeranno poi 6 ‘Giovani’.

I ‘Big’ in gara a Sanremo 2023:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I cugini di campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

Lda

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo.