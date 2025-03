Nel discorso di Trump al Congresso anche Groenlandia e Panama: e gli americani già comprano un pezzo di Canale

Il discorso di Donald Trump al Congresso degli Stati Uniti a Washington ha toccato molti argomenti. Andando sempre all’attacco, Trump ha criticato le politiche di Biden, considerate disastrose, e ha annunciato meno tasse per tutti e guerra all’immigrazione clandestina. Non sono mancati la rivendicazione dei dazi e l’annuncio che Canale di Panama e Groenlandia (ma anche Marte) diverranno americani.

Trump apprezza l’apertura di Zelensky

Donald Trump si è rivolto al Congresso affermando di avere “appena iniziato la sua opera”, come a lasciare intendere che il meglio deve ancora arrivare.

Trump ha affermato di avere “apprezzato” la lettera del presidente ucraino Zelensky, in cui si diceva pronto a negoziare per la pace.

Fonte foto: ANSA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump saluta la rappresentante repubblicana della Georgia, Marjorie Taylor Greene

Trump ha dichiarato che Zelensky gli ha inviato una lettera in cui afferma di essere pronto a negoziare e firmare un accordo sulle terre rare. Ha anche affermato che avrebbe intrapreso “un’azione storica per espandere drasticamente la produzione di minerali essenziali e terre rare” negli Stati Uniti entro la fine della settimana.

Durante la guerra, Trump aveva sostenuto che il presidente russo Vladimir Putin si era sentito autorizzato a invadere l’Ucraina a causa del modo in cui l’amministrazione Biden aveva gestito il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan.

Panama e Groenlandia

Trump ha ribadito il suo desiderio di prendere il controllo della Groenlandia: “Stiamo lavorando con tutti i soggetti coinvolti per cercare di prenderla”. Stessa rivendicazione è stata fatta per il Canale di Panama.

Intanto, forse incoraggiati dalle mire trumpiane, una cordata di investitori guidata dal fondo statunitense Blackrock ha acquistato due porti al canale di Panama, acquisendoli da una compagnia di Hong Kong. Si tratta di un’operazione da 22,8 miliardi di dollari che prevede il controllo di 43 porti in 23 Paesi, due dei quali, appunto, a Panama.

Taglio alle tasse e dazi

Sul fronte interno, Trump ha affermato che ci saranno “tagli alle tasse per tutti”, ha rivendicato la necessità di imporre dazi commerciali ai Paesi esteri e ha promesso di pareggiare il bilancio degli Stati Uniti.

Il Presidente ha poi enumerato quelle che ha definito le sue “azioni coraggiose”, tra le quali il blocco totale dei finanziamenti ad Usaid (accusata di “frode”) e il cambio di nome del Golfo del Messico in Golfo d’America.

Ha poi lodato il taglio dei costi dell’iniziativa Doge di Elon Musk, che prevede il licenziamento di migliaia di dipendenti pubblici.

Attacco a Biden

Il nome di Joe Biden è stato citato più volte: oltre ad avergli addossato la responsabilità indiretta della guerra in Ucraina, Trump ha dichiarato che l’inflazione galoppante negli Usa è colpa del suo predecessore. Se il “prezzo delle uova” è aumentato, ha accusato il 47° presidente, la colpa è di Biden.

Si tratta di un problema non secondario negli Usa: le uova sono un alimento base per gli americani e soprattutto per quelli dei ceti medio-bassi. Le uova negli Usa sono aumentate da 1,5 a 8 dollari la dozzina, quasi 0,70 centesimi a uovo. Per Trump il rischio è che il calo dei consensi possa arrivare più dal prezzo delle uova che non dalle decisioni in politica estera.

Pena di morte

Donald Trump ha annunciato di avere firmato un ordine che ripristina la pena di morte federale, cancellando la moratoria voluta da Joe Biden nel 2021. La pena di morte riguarderà l’uccisione di un agente o reati capitali “commessi da uno straniero illegalmente presente” nel Paese”.

Americani su Marte

“Andremo su Marte e oltre e pianteremo la bandiera americana”. Così ha annunciato Donald Trump in uno dei passaggi finali del suo discorso davanti al Congresso. La conquista di Marte è da sempre uno degli obiettivi del suo braccio destro Elon Musk.

L’opposizione

Il democratico Al Green è stato espulso per aver urlato ed essersi rifiutato di sedersi, mentre i repubblicani scandivano “Usa… Usa…”.

La senatrice Elissa Slotkin ha presentato la replica del Partito Democratico e ha attaccato il Doge di Musk, ponendo un problema correlato alla privacy e affermando che “non esistono limiti a ciò che può essere fatto con i dati privati”.